New York’ta Silah Şiddeti Nasıl Önlenecek?

NEW YORK - New York’ta silah şiddeti hız kesmeden sürüyor. Kentte son 48 saat içinde meydana gelen farklı silahlı çatışmalarda 23 kişi yaralandı, en az üç kişi yaşamını yitirdi. Brooklyn bölgesindeki Coney Island semtinde iki çete arasında gündüz vakti çıkan silahlı çatışma semtte büyük panik yarattı.

Geçtiğimiz yıllarda daha çok gece yaşanan silah şiddetinin artık gündüz saatlerinde de artarak yaşanması hem yetkilileri hem de kent sakinlerini endişelendiriyor. Kentin bazı semtlerinde sürekli yaşanan çatışmalar New Yorklular'ı bıktırıp korku içinde yaşamalarına neden olurken, istatistiklere göre yaz aylarında katlanarak arttığı bilinen silah şiddetinin nasıl önleneceği, kentte büyük bir endişe ve tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Geçmiş yıllara oranla New York metrosunda silah şiddetinin ciddi oranda artması kent sakinlerini farklı ulaşım araçları kullanmaya sevk ediyor. Yapılan son bir ankete göre New Yorklular'ın yüzde 61’i toplu taşıma araçlarını kullanmaktan korktuğunu belirtiyor.

15 Mayıs'ta eyaletin Buffalo kentinde 18 yaşındaki ırkçı saldırgan 10 siyahı bir markette katletmiş, geçtiğimiz ay New York metrosunda düzenlenen saldırıda da 10 kişi kurşunla, 19 kişi de gaz bombasının etkisiyle yaralanmıştı.

Yaşanan tüm bu olumsuz gelişmelerin ardından yetkililer New York’ta silah şiddetini kontrol altına almak için yeni yasalar çıkarma hazırlığında. Ancak yeni yasaların silah şiddetini önleme konusunda yeterli olmayacağı görüşü New Yorklular'ı daha büyük endişeye sevk ediyor. Birçok sivil toplum kuruluşu, New York’ta silah şiddetini önlemek için çok daha radikal adımlar atılması gerektiği görüşünü dile getiriyor.

New York Valisi Kathy Hochul, 21 yaşın altındaki New Yorklular'a saldırı silahları satılmasını yasaklamayı içeren bir silah kontrol paketi üzerinde, eyalet meclisindeki partiler arasında anlaşma sağlandığını açıkladı. Yeni yasaya göre, yarı otomatik tüfek satın almak isteyen herkesin önce bir lisans alması gerekiyor ve satın almak için asgari yaşın 21 olması şart koşuluyor.

Buffalo’daki market ve Teksas'taki okula düzenlenen silahlı saldırılarda 18 yaşındaki iki saldırgan, saldırı öncesi AR-15 yarı otomatik silahları yasal bir şekilde satın almışlardı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, görev süresinin ilk beş ayında sokaklardan yaklaşık 3 bin yasadışı silahın toplandığını açıkladı. Eski bir polis şefi olan Adams, geçtiğimiz yıla oranla kentteki silah şiddetinin yüzde altı oranında azaldığını söyledi.

Yeni mahkeme belgelerine göre, geçtiğimiz ay 29 kişinin yaralandığı silahlı saldırının bir kurbanı, silah üreticisi Glock'a dava açtı. 49 yaşındaki Ilene Steur, 12 Nisan'da Sunset Park'ta meydana saldırıda kurşunla yaralanmıştı.