New York’ta Silah Şiddetini Önlemek İçin Yeni Yol Planı

New York’ta 2020 yılından itibaren tırmanan silah şiddeti ve çatışmalarda çoğunluğu gençler olmak üzere çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

New York’ta silah şiddeti ve her geçen yıl katlanarak arttı. Çok sayıda polis çatışmalarda ya yaralandı ya da yaşamını yitirdi.

New York’ta Cumartesi günü bir polis daha silahlı çatışmada yaralandı. Kentte 2022 yılında silahlı çatışmada yaralanan polis sayısı 7’e yükseldi. Geçtiğimiz hafta yaralanan iki polis yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz yıl New York sokaklarında 6 bin, bu yılın ilk ayında da 350 yasa dışı silah ele geçirildi.

Kentte silah şiddetini önlemek için New York’a gelen Başkan Joe Biden, beş hafta önce görevine başlayan New York Belediye Başkanı Eric Adams ve Vali Kathy Houchul’un da aralarında bulunduğu yetkililerle bir araya gelmişti.

Biden, başta New York olmak üzere ülkede tırmanan silah şiddetini önlemek için tüm tedbirlerin alınacağını, olaylarda kullanılan silahların çoğunluğunun hiçbir kaydı olmayan, seri numaraları silinmiş, “hayalet silahlar” olduğunu belirterek silah kaçakçılarına karşı verilecek ortak güçlü mücadele vurgusu yapmıştı.

New York Belediye Başkanı Adams, geçtiğimiz hafta silah şiddetini önlemek için yapılan toplantı sonrasında haftanın son gününde paylaştığı 15 sayfalık raporda, kentteki şiddeti durdurmak için yol planını açıkladı.

Rapordan ana başlıklar şöyle:

Semt güvenlik gücü birlikleri arttırılacak

New York Emniyet Müdürlüğü bu güçlere daha fazla destek sağlayacak

Semt güvelik güçleriyle diğer güvenlik kuvvetlerinin semt karakolları koordinasyonu sağlanacak

Öncelikle silah şiddetinin yüzde 80’inin yaşandığı 30 ayrı bölgeye odaklanılacak

Bu bölgelerde uygulamaların üç hafta içinde başlaması için bazıları belirlenen personeller göreve getirilecek

Daha fazla polis memur devriyeye çıkartılacak

New York Emniyet Müdürlüğü ve Eyalet Polisi arasındaki ortak çalışmalar genişletilecek

New York’ta silah üretilmediği için dışarıdan gelecek yasadışı silahları bulmak için kenti girişlerinde arama yapılması için çok daha fazla kontrol noktası kurulacak

Kente tren ve otobüslerle gelenlerin kontrolü için Metropol Ulaşım Polisi’yle işbirliği arttırılacak

Silah şiddetini önlemek için büroda çalışacak özel uzman birlikleri kurulacak

Silah taşıyanları belirlemek için yeni teknoloji kullanılacak

Federal güvenlik güçleri ATF ve FBI ile koordinasyon arttırılacak

Silah şiddetin en yoğun olduğu yaz ayları için gençler için özel kamplar kurulacak

Gençler için ‘Yaz Gençliği İstihdam’ programı başlatılacak

16-24 yaşları arasındaki 250 bin genç için özel programlar ücretli iş ve staj sağlanacak

Aynı yaş gurubundaki gençler için kentteki büyük şirketlerle eğitim ve iş kaynaklı programlar başlatılacak

Bu yaş gurubu için sağlık sigortalarının kapsamı genişletilecek

Evsiz ve yetim gençler için hem barınma hem de iş ve eğitim imkanları sağlanacak

Silah taşıyan 16 -17 yaşındaki genç itirafçı olursa çocuk mahkemesi olmazsa da ceza mahkemesinde yargılanacak

Tüm savcılar ve adli birimlerle silah şiddetini önlemek içi özel çalışmalar yapılacak.