HABER

New York’ta Silahlı Saldırgan Paniği

07.08.2019 10:11 | Son Güncelleme

Amerika'nın New York şehrinin ünlü Times Meydanı'nda gece saldırı paniği yaşandı.

New York’ta Silahlı Saldırgan Paniği

ABD’de son haftalarda onlarca kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırıların ardından ülkenin bir çok metropol kentinde güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkartıldı. Arttırılan güvenlik önlemleri konusunda başta gelen kentlerden biri olan New York’ta dün gece silahlı saldırı paniği yaşandı.

Kentin en önemli turistik merkezlerinin arasında olan Times Meydanı’nda dün gece saatlerinde çok büyük bir silahlı saldırı paniği yaşandı.

On binlerce kişinin bulunduğu meydanda, bir motosiklette meydana gelen art arda gelen egzoz patlamasını meydana bulananlar silahlı saldırı zannetti.

Meydanda bulunan binlerce kişi yere yatıp, bilinçsizce ara sokaklara kaçarak kendilerini korumaya çalıştı.

Gece boyunca acil durumların bildirildiği 911 telefon hattına, Times Meydanında silahlı saldırı düzenlendiğini öne süren çok sayıda ihbar yapıldı.

Times Meydanı’nda görev yapan New York Emniyet Müdürlüğü’ne (NYPD) bağlı terörle mücadele timleri patlama sonrası alarma geçti. Polis Times Meydanı’na takviye güçler gönderdi.

Kentin ünlü meydanında yaşanan silahlı saldırgan algısı sosyal medya hesaplarından da paylaşılınca panik daha da büyüdü. Times Meydanı’na çok sayıda takviye acil durum ekibi ve ambulans gönderildi.

Times Meydanı’nda silahlı bir saldırının olmadığı anlaşılınca, New York polisi meydanda ve meydana bağlı sokak ve caddelerde halka olayın bir silahlı saldırı olmadığını duyurdu.

Polis ayrıca sosyal medya hesapları aracılığıyla olayı bir motosikletin egzoz patlamasının yol açtığı belirtti. Meydanda endişelenecek bir durumun olmadığını belirtti.

Yaşanan panik sırasında bir kaç kişinin hafif yaralandığı öne sürüldü. Yetkililer yaralı sayısı ve durumları konusunda henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.

Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler burası tam size göre Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler burası tam size göre
Sahte alkole 'yapay dil' önlemi!Sahte alkole 'yapay dil' önlemi!
Öldüğü iddia edilen o lider 'cehennem rallisi' ile geri döndüÖldüğü iddia edilen o lider 'cehennem rallisi' ile geri döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Jennifer Lopez fırtınası esti! 'Türkiye'de olmaktan çok mutluyum'

Jennifer Lopez fırtınası esti! 'Türkiye'de olmaktan çok mutluyum'

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki... Kanınız donacak!

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki... Kanınız donacak!

Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacak!

Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacak!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

'İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı'

'İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sahte alkole 'yapay dil' önlemi!

Sahte alkole 'yapay dil' önlemi!

Öldüğü iddia edilen o lider 'cehennem rallisi' ile geri döndü

Öldüğü iddia edilen o lider 'cehennem rallisi' ile geri döndü

Ay'da yaşam olabilir: İsrail'in Ay'a çakılan aracındaki su ayıları

'Aracın üzerinde binlercesi vardı'

Times Meydanı'nda panik anları! Sesi duyan kaçıştı

Times Meydanı'nda panik anları! Sesi duyan kaçıştı

Tüm mal varlıkları dondurulan Venezuela'ya ABD'den ikinci hamle!

Tüm mal varlıkları dondurulan Venezuela'ya ABD'den ikinci hamle!

ABD’de bir silahlı saldırı daha: 1 yaralı

ABD’de bir silahlı saldırı daha: 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.