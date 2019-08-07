New York’ta Silahlı Saldırgan Paniği

ABD’de son haftalarda onlarca kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırıların ardından ülkenin bir çok metropol kentinde güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkartıldı. Arttırılan güvenlik önlemleri konusunda başta gelen kentlerden biri olan New York’ta dün gece silahlı saldırı paniği yaşandı.

Kentin en önemli turistik merkezlerinin arasında olan Times Meydanı’nda dün gece saatlerinde çok büyük bir silahlı saldırı paniği yaşandı.

On binlerce kişinin bulunduğu meydanda, bir motosiklette meydana gelen art arda gelen egzoz patlamasını meydana bulananlar silahlı saldırı zannetti.

Meydanda bulunan binlerce kişi yere yatıp, bilinçsizce ara sokaklara kaçarak kendilerini korumaya çalıştı.

Gece boyunca acil durumların bildirildiği 911 telefon hattına, Times Meydanında silahlı saldırı düzenlendiğini öne süren çok sayıda ihbar yapıldı.

Times Meydanı’nda görev yapan New York Emniyet Müdürlüğü’ne (NYPD) bağlı terörle mücadele timleri patlama sonrası alarma geçti. Polis Times Meydanı’na takviye güçler gönderdi.