New York'ta silahlı saldırı

En az bir kişi öldü, 11 kişi ise yaralandı.ABD'nin New York kentinin Brooklyn semtindeki bir açık hava etkinliğine düzenlenen silahlı saldırıda en az bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

New York valisi Bill de Blasio Pazar günü paylaştığı tweette Brooklyn'in Brownsville mahallesindeki barışcıl etkinliğin yaşanan silahlı saldırı ile sarsıldığını söyledi. De Blasio "yöre halkının güvenliğini sağlamak ve silahları sokaktan uzak tutmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını" söyledi.

New York Emniyet'inden bir sözcü yerel saatle gece 3.30 sularında gerçekleşen saldırıda 12 kişinin vurulduğunu, 38 yaşındaki bir yaralının hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybettiğini kaydetti.

Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü, ancak henüz kimsenin gözaltına alınmadığı belirtildi. Olası şüpheli veya şüphelerle ilgili herhangi bir bilgi verilmezken, yaralı 11 kişinin sağlık durumu hakkında da henüz açıklama yapılmadı.

Yaşananların ardından sosyal medyada polisin olay mahallinin çevresini boşalttığı görüntüler paylaşıldı. Yerel basında yer alan fotoğraflarda ise sedyelerle taşınan yaralıların görüntüleri yer aldı.

New York'un birçok semtinde “son dönemlerin en güvenli zamanlarının yaşandığı” ifade edilirken, Brooklyn'deki Brownsville mahallesinde silahlı şiddet olayları hala büyük sorun teşkil ediyor.

AP,BW,MK

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