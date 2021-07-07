New York’ta Silahlı Şiddet Nedeniyle Acil Durum

New York Valisi Andrew Cuomo 4 Temmuz hafta sonunda 51 silahlı saldırı yaşanmasının ardından silahlı şiddetle mücadele amacıyla eyalette acil durum ilan etti.

New York’un Demokrat valisi Andrew Cuomo, Salı günü bir kararname imzaladı. Bu kapsamda silahlı şiddetin önlenmesi programlarına yaklaşık 139 milyon dolar kaynak ayrılacak.

Vali Cuomo’nun imzaladığı kararnamede silah şiddeti kamu sağlığı krizi olarak tanımlanıyor.

Cuomo kararnameyi imzalarken yaptığı açıklamada, “Son rakamlara bakarsanız, şu anda silah şiddetinden ölenlerin sayısı Covid’den ölenlerin sayısından fazla. Covid’de yaptığımız gibi, New York silah şiddetiyle mücadele konusunda kapsamlı bir yaklaşımla ülkeye bir kez daha liderlik edecek” ifadelerini kullandı.

ABD’de Silah Şiddeti Arşivi Salı günü açıkladığı verilerde, ülke genelinde bir önceki hafta sonu 500’den fazla silahlı saldırı yaşandığını ve en az 233 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Özellikle New York şehrinde yaşanan silahlı saldırılarda önceki yıllara kıyasla artış olduğu görülmüştü. Polisin istatistiklerine göre kentte 2020 yılında 1,500’den fazla silahlı saldırı kaydedildi. Bu, 2019 yılındaki rakamın neredeyse iki katıydı. 2021 yılında da 4 Temmuz’a kadarki dönemde 765 olayda 886 kişi vuruldu. Silah şiddetinin Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 azaldığı ancak 2019 yılındaki seviyelere göre yüksek olduğu belirtiliyor.

Kararname kapsamında hangi adımlar atılacak?

New York Valisi Cuomo’nun imzaladığı kararname kapsamında New York eyaleti sağlık bakanlığı tarafından denetlenecek silah şiddeti önleme ofisi oluşturulacak.

Polis teşkilatlarından silahlı saldırılara ilişkin veri talep edilecek. Risk grubunda olan gençlere yaz ayları için istihdam programlarına 57 milyon dolar kaynak ayrılması bekleniyor.

Yedi maddeden oluşan plan kapsamında silah şiddetinin kaynağı olan bölgelerin hedef alınması, gittikçe artan şiddet sarmalının kırılması, polis ve halk arasındaki ilişkinin yeniden inşa edilmesi gibi adımlar yer alıyor.

Silah üreticilerine olası davaların önü açılabilir mi?

Vali Cuomo’nun imzalayacağını söylediği bir yasa tasarısı kapsamında da New York eyaletinin silah üreticilerine dava açmasının yolunun da açılabileceği belirtiliyor.

2005 yılında yürürlüğe giren Yasal Silah Ticaretinin Korunması adlı federal yasa silah üreticilerine ürünlerinin suç amaçlı kullanılmasına ilişkin açılabilecek davalardan koruma sağlıyordu.

Yeni tasarıya destek veren kesim ateşli silahların satışı ya da pazarlanmasına ilişkin diğer yasaları ihlal eden silah üreticilerinin bundan sorumlu olabileceğini savunuyor.

