New York’ta Silahlı Şiddet Tırmanıyor

New York’ta giderek tırmanan silahlı saldırılar kent güvenliğini tehdit ediyor. Pandemi sürecinde artan silahlı şiddet, yetkilileri yeni önlemler almaya sevk ediyor.

New York’ta son üç haftada meydana gelen silahlı çatışmalarda 6 polis yaşamını yitirdi. Kentteki silahlı çatışmalar bir önceki yılın ocak ayının ilk üç haftasına göre yüzde 38 oranında arttı. Yeni göreve başlayan New York Belediye Başkanı Eric Adams federal hükümetten kentteki silah şiddetini önleme konusunda yardım istedi.

New York Emniyet Müdürlüğü’nde (NYPD) yaklaşık 20 yıl emniyet amiri olarak görev yapan yeni Belediye Başkanı Adams, geçen hafta sonu bir polis memurunun yaşamını yitirdiği diğer bir polisin de ağır yaralandığı silahlı çatışmanın ardından kentteki silah terörünü durdurmak için bir dizi yeni tedbir alacaklarını açıkladı.

New York Belediye Başkanı, Ocak ayında beş polisin silahlı saldırılarda yaşamının yitirdiğini hatırlatarak kentteki silahlı saldırı terörünü durdurmak için federal hükümetten yardım isteyeceklerini söyledi.

Belediye Başkanı Adams, New York polisinin var gücüyle kentte yaşanan silah saldırıları önlemek amacıyla mücadele ettiğini; ancak kente yasadışı yollardan getirilen silahları önlemek konusunda yetersiz kaldıklarını kaydetti. Başkan Adams’ın açıklamaları sonrasında, ağır yaralı olan bir polisin daha yaşamını yitirdiği açıklandı.

“Ele geçirdiğimiz silahların beş kat fazlası kente gönderiliyor”

Başkan Adams, New York kentinde düzenledikleri operasyonlarda yasadışı yollardan kente getirilen çok sayıda silah ele geçirildiğini belirterek, ”New York polisi işini yapıyor, sokaklarda binlerce silah ele geçiriyor; ancak buna rağmen kentteki silah sayısı azalmıyor. Biz silahları ele geçiriyoruz fakat yenileri gönderiliyor. Federal hükümet New York’a ateşli silah trafiğini önlemeli. New York gibi ABD’deki büyük şehirlerin tedarikçisi silah tüccarlarının peşine düşmek için işbirliği yapmazsak bu savaşı kaybederiz. Federal hükümet devreye girmeli, silahların New York’a gönderilmesini engellemede rol oynamalı. Kente silah akışını durdurmak zorundayız. Sokaklarımızdan binlerce silahı ele geçiriyoruz her yakaladığımız silahın yerine beş silah daha geliyor. Bu kabul edilemez. New York'ta silah üreticisi yok. Burada silah üretmiyoruz. Silahlar ülkenin farklı yerlerinden New York’a sevk ediliyor. Sokaklardan binlerce silahı ele geçirsek de yeni silahları New York'a sokmanın bir yolunu buluyorlar. Washington'un bize destek vermesi ve New York gibi şehirlerdeki silah akışını durdurmak için şimdi harekete geçmesi gerekiyor" dedi.

“Devriye ve kontroller arttırılacak”

New York Belediye Başkanı Adams, göreve başlamasının üç hafta sonrasında kentte artan şiddet olaylarıyla mücadele için yeni planını da açıkladı. Adams, kentteki polis devriyesini arttıracaklarını, kentte silah girişini önlemek için yeni tedbirler alacaklarını belirtti.

Silahlı şiddeti bir halk sağlığı krizi olarak değerlendiren Adams, ”Bekleyecek zamanımız kalmadı. Harekete geçmeliyiz. Bu daha büyük krizi besleyen unsurları engellemeliyiz. Kentteki silah şiddetinin yüzde 80’inin meydana geldiği 30 bölgeye yoğunlaşacağız. Bu bölgelerde daha hassas polislik yapacağız. Bu planı uygulamak için daha fazla eyalet ve federal kaynak gerekiyor. Kente silah girişini engellemek için hem eyalet polisi hem de FBI ile işbirliği yapacağız. Kente giriş noktalarında aramaları arttıracağız. Otogarlarda, tren istasyonlarında, tünel ve otoyollarda anlık kontrolleri arttıracağız. Silah kaçakçılarının izini sürmek için FBI ve diğer federal ortaklarımızla koordinasyon içinde olacağız. Kentte görev yapan sivil polis sayısını da arttıracağız’’ diye konuştu.

New York Emniyet Müdürü Keechant Sewell, geçen hafta sonu Harlem'de aile içi şiddet olayına müdahale eden ikinci polis memurunun da yaşamını yitirdiğini açıkladı. Emniyet Müdürü Sewell, "Polis Memuru Wilbert Mora'nın öldüğünü büyük bir üzüntüyle duyuruyorum. Wilbert, başkalarının hayatlarını korumak için feda etti. Yaptığı organ bağışıyla ölümde bile hayat verdi” dedi.