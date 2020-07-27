New York’ta Silahlı Şiddet Tırmanıyor: Son 24 Saatte 10 Ölü

Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx ve Staten Island bölgelerini içine alan New York kent sınırları içinde silahla vurulma olaylarının daha çok Brooklyn ve Bronx’ın bazı bölgelerinde diğer bölgelere oranla daha fazla yaşandığı açıklandı.

New York’ta sadece dün silahlı saldırılarda aralarında 16 yaşında bir çocuğun da olduğu 7 kişi yaşamını yitirdi.

New York’ta özellikle hafta sonlarında artış gösteren silahla vurulma olaylarında geçtiğimiz hafta 47 ayrı olay sonucu 10'u dün olmak üzere 14 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin yaralandığı, yaralılardan bazılarının durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Kent genelinde silahla vurulma olaylarının geçtiğimiz yıla göre yüzde 176 arttığı, 19 Temmuz'dan itibaren de silahlı saldırılarda yüzde 24’lük artış olduğu belirtildi.

Uzmanlar silahlı saldırı ve cinayetlerdeki artışın Corona virüsü salgını nedeniyle arttığını vurguluyor. Corona virüsü pandemisinin yoksulluk, konut sıkıntısı, işsizlik ve açlık gibi sorunları daha da tetiklediğini belirten uzmanlar, silahlı saldırı olaylarının artmasında sosyo-ekonomik sorunların rol oynadığı değerlendirmesinde bulunuyor.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ve üst düzey polis yetkilileri, artan silahlı saldırı ve cinayetlerden Corona virüsü nedeniyle tam olarak çalışmayan mahkeme sistemini sorumlu tuttu.

Başkan de Blasio, bugün düzenlediği basın toplantısında mahkemelere yönelik eleştirilerini yineleyerek, mahkemelerin mümkün olan en kısa sürede tamamen yeniden açılmalarını istedi. De Blasio, kentin beş ayrı bölgesinin başsavcılarına da gönderdiği mektupta birlikte çalışma çağrısında bulundu. De Blasio, “Sorunlarımızı çözebiliriz. Bunu yapabilme yeteneğimiz var, ama herkes masaya gelmek zorunda.” dedi

