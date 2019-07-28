New York'ta Sokak Festivaline Silahlı Saldırı: 1 Ölü 11 Yaralı

New York’un Brooklyn bölgesinde önceki gece düzenlenen bir sokak festivali etkinliğinde silahlı saldırganlar 1 kişinin ölmesine 11 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

500’den fazla kişinin katıldığı Brooklyn bölgesinin Brownswille semtindeki bir çocuk parkında düzenlenen geleneksel etkinliğe katılanlara silahlı kişilerin ateş açması sonucunda bir kişinin öldüğü 11 kişinin yaralandığı açıklandı.

New York Polis Teşkilatı (NYPD) olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, şu ana kadar iki ayrı silahlı saldırganın ateş açtığının tespit edildiğini kaydetti. New York Polis yetkilileri olayla ilgili şu ana kadar daha hiç kimsenin tutuklanmadığını kaydetti.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio olaydan kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, “Bu gece Brownsville'de düzenlenen barışçıl bir mahalle etkinliğine yönelik korkunç bir saldırı düzenlendi. Kalplerimiz olayın kurbanlarıyla birlikte. Olayı gerçekleştirenleri tespit etmek için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz” dedi.

Olayın Brownsville semtinde sokakta düzenlenen geleneksel ‘Oldtimers Day’ festivali etkinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.