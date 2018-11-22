HABER

New York'ta Şükran Günü yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 21:28 | Son Güncelleme

New York'ta Şükran Günü yürüyüşü

ABD'de her yıl kasım ayının dördüncü perşembe günü kutlanan "Şükran Günü (Thanksgiving Day)" münasebetiyle düzenlenen ve geleneksel hale gelen yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu.

Amerikan perakende zinciri Macy's tarafından düzenlenen geleneksel Şükran Günü yürüyüşü, New York'un kalbi konumundaki Manhattan bölgesinde Central Park'ın batısındaki 77. Sokak'tan başladı ve yaklaşık 4 kilometre sürdü.

Soğuğa rağmen binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte, Macy's markasının sembolü olan "yıldız" ve Şükran Günü'nün sembolü olan "hindi" şeklinde dev balonlar taşındı.

Çizgi karakterlerin balonlarının da taşındığı yürüyüşte, patenciler ellerine aldıkları balonlarla renkli görüntüler oluşturdu.

Kentteki ve civarındaki bazı okulların bandoları da yürüyüşe müzikleriyle eşlik etti.

New York polisi, yürüyüş alanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Okyanus suları yer yüzeyinin altına çekiliyor!Okyanus suları yer yüzeyinin altına çekiliyor!
Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğizBaşkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz
FBI ve Samsun polisinden ortak operasyonFBI ve Samsun polisinden ortak operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
New York ŞÜKRAN GÜNÜ yürüyüş

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce Twitter'dan TRT'ye tepki gösterdi! Verdiği telefon numarası sosyal medyayı salladı

Muharrem İnce Twitter'dan TRT'ye tepki gösterdi! Verdiği telefon numarası sosyal medyayı salladı

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

Beren Saat Netflix dizisi için rol arkadaşını seçti

Beren Saat Netflix dizisi için rol arkadaşını seçti

ÖTV ve KDV indirimleri merkezden ilave araç talep ettirdi

ÖTV ve KDV indirimleri merkezden ilave araç talep ettirdi

AK Parti'nin Ankara, İstanbul ve İzmir adayları belli oldu! 3 ismi MHP'de destekleyecek

AK Parti'nin Ankara, İstanbul ve İzmir adayları belli oldu! 3 ismi MHP'de destekleyecek

İstanbul'da hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Son anket sonucu

İstanbul'da hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Son anket sonucu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süper Loto sonuçları açıklandı! MPİ 22 Kasım Süper Loto sonuçları sorgula

Süper Loto sonuçları açıklandı! MPİ 22 Kasım Süper Loto sonuçları sorgula

Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz

Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz

FBI ve Samsun polisinden ortak operasyon

FBI ve Samsun polisinden ortak operasyon

2019 bütçe kanunu teklifi kabul edildi

2019 bütçe kanunu teklifi kabul edildi

Milli Savunma Bakanlığı 7 askerin şehit olduğu patlamayla ilgili raporu açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı 7 askerin şehit olduğu patlamayla ilgili raporu açıkladı

Sultangazi'de bariyer dehşeti: 1 ölü

Sultangazi'de bariyer dehşeti: 1 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.