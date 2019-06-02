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New York'ta Suudi Arabistan'a "idam" protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 00:08 | Son Güncelleme

New York'ta Suudi Arabistan'a "idam" protestosu

Suudi Arabistan'ın, aralarında tanınmış İslam alimi Selman el-Avde'nin de yer aldığı tutuklu üç din adamını ramazan ayından sonra idam etmeye hazırlandığı yönündeki haberlerin ardından New York'taki Suud Başkonsolosluğu önünde protesto gösterileri düzenlendi.

Manhattan'daki Suudi Arabistan'ın New York Başkonsolosluğu önünde toplanan kalabalık, Suudi Arabistan'ın "idam" kararına tepki gösterdi.

Göstericiler ellerinde "İdamları durdurun", "Müslüman Alimleri Koruyun" ve "Cemal Kaşıkçı'yı unutmadık" yazılı dövizler taşıdı.

Ayrıca protestoda ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'a karşı "sessiz kalma" politikası da eleştirerek, bu ülkedeki zulümlere karşı gelmesi için çağrı yapıldı.

Protesto olaysız sona erdi.

- Suudi Arabistan'ın İslam alimlerini idama hazırladığı iddiası

Suudi Arabistan'ın aralarında tanınmış İslam alimi Selman el-Avde'nin de yer aldığı tutuklu üç din adamını ramazan ayından sonra idam etmeye hazırlandığı iddia edilmişti.

İngiltere merkezli "Middle East Eye" internet sitesinin iki hükümet kaynağı ve alimlerden birinin akrabasına dayandırdığı haberde, Suudi Arabistan'da 2017'de tutuklanan İslam alimi Selman el-Avde, Hatip Avad el-Karni ve dini televizyon program sunucusu Ali el-Ömeri'nin ramazan sonrasında idam edileceği ileri sürülmüştü.

Suudi Arabistan'da tutukluların haklarını savunan Twitter hesabı "Düşünce Mahkumları"nda da "Din adamlarının idam edilmesi suçtur" şeklinde etiket oluşturulmuştu.

Söz konusu Twitter hesabında, Suudi Arabistan makamlarına tüm düşünce suçlularının serbest bırakılması, akademisyen, din adamı ve aktivistlere yönelik tüm adil olmayan yargılamaların durdurulması çağrısı yapılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
idam New York Suudi Arabistan

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