New York’ta Terör Alarmı

New York’ta CNN haber merkezine gönderilen bombanın patlamaya hazır tellerle güçlendirilmiş boru tipi bir bomba olduğu açıklandı.

Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan New York Emniyet Müdürü James P. O'Neill “Bu bir terör eylemidir” dedi.

CNN’e gönderilen bomba düzeneğinin imha edildiğini belirten O’Neill, düzenek incelemeye alındı. Ayrıca içerisinde beyaz bir toz olan bir zarf bulundu. Bulunan maddelerle ilgili araştırmanız sürüyor. Biz bunları daha önce de gördük. Daha kötülerini de gördük. Bunları yapanları adaletin karşısına çıkartacağız. “ dedi.

Vali Coumo canlı yayında kendi ofisine de bir paket gönderildiğini öğrendi

New York Valisi, Belediye Başkanı ve Emniyet Müdürü’nün, CNN New York stüdyolarının bulunduğu ‘ Time Warner’ binası önünde basın toplantısı düzenledikleri sırada Vali Andrew Coumo, Manhattan’daki kendi ofisine de şüpheli bir paket o gönderildiğini açıkladı. New York’ta başka kişi ve kuruluşlara da benzeri bombalarının gönderilebileceğine işaret eden Vali Coumo, “ Şu anda bize yaşattırılmak istenen terörden korkmamızdır. Bu yaşadıklarımız bizler için yeni değil. Biz bunları daha önce de yaşadık. New York’ta ilk terör saldırısı 1993 yılında Dünya Ticaret Merkezi’ne yapıldı. En iyi polis bizde, en iyi kolluk güçleri bizde. Biz New Yorkluyuz, uluslararası bir ikonuz, uluslararası terörün hedefindeyiz. Gerekli her türlü önlemleri aldık terörden korkmuyoruz” dedi.