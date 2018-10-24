New York’ta Terör Alarmı

New York’ta CNN haber merkezine gönderilen bombanın patlamaya hazır tellerle güçlendirilmiş boru tipi bir bomba olduğu açıklandı.
Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan New York Emniyet Müdürü James P. O'Neill “Bu bir terör eylemidir” dedi.
CNN’e gönderilen bomba düzeneğinin imha edildiğini belirten O’Neill, düzenek incelemeye alındı. Ayrıca içerisinde beyaz bir toz olan bir zarf bulundu. Bulunan maddelerle ilgili araştırmanız sürüyor. Biz bunları daha önce de gördük. Daha kötülerini de gördük. Bunları yapanları adaletin karşısına çıkartacağız. “ dedi.
Vali Coumo canlı yayında kendi ofisine de bir paket gönderildiğini öğrendi
New York Valisi, Belediye Başkanı ve Emniyet Müdürü’nün, CNN New York stüdyolarının bulunduğu ‘ Time Warner’ binası önünde basın toplantısı düzenledikleri sırada Vali Andrew Coumo, Manhattan’daki kendi ofisine de şüpheli bir paket o gönderildiğini açıkladı. New York’ta başka kişi ve kuruluşlara da benzeri bombalarının gönderilebileceğine işaret eden Vali Coumo, “ Şu anda bize yaşattırılmak istenen terörden korkmamızdır. Bu yaşadıklarımız bizler için yeni değil. Biz bunları daha önce de yaşadık. New York’ta ilk terör saldırısı 1993 yılında Dünya Ticaret Merkezi’ne yapıldı. En iyi polis bizde, en iyi kolluk güçleri bizde. Biz New Yorkluyuz, uluslararası bir ikonuz, uluslararası terörün hedefindeyiz. Gerekli her türlü önlemleri aldık terörden korkmuyoruz” dedi.
İlerleyen saatlerde yapılan açıklamada ise Vali Coumo’nun Manhattan’daki ofisine gönderilen şüpheli pakette herhangi bir patlayıcının olmadığı açıklandı.
“Bu bir terör eylemidir “
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, bu tür eylemlerin, korkuyu, şiddeti teşvik etmeye yönelik eylemler olduğunu vurgulayarak, “ Bu eylem özgür basına, bu ülkenin liderlerine karşı yapılan bir terör eylemidir. New Yorklu korkmayacaktır. Bu kentin halkı yeniden bize bunları yaşatmaya çalışanlara meydanı bırakmayacaktır. New Yorklular rutin işlerini yapmayı sürdürsünler. Gerekli her türlü önlemler alındı. Önemli yerlerde ve medya merkezlerinde gerekli tedbirlerimizi aldık. Her zamandan çok daha fazla polis göreceksiniz. Bu sizlerin güvenliğini sağlamak için. Ulusumuz için acı veren bir gün, bu tür eylemler korku yaratmak içindir. Biz buna izin vermeyeceğiz” dedi.
New York alarmda
Yetkililer New York’ta medya kuruluşları ve önemli bazı yerlere de benzeri bomba düzenekleri gönderilebileceğini kaydederek, “New York alarmda, her zamankinden daha fazla güvenlik güçlerini kentte görecesiniz, metrolarda, sokaklarda caddelerde gerekli tüm önlemleri alındı” diye konuştu.
CNN New York stüdyo ve haber merkezlerinin bulunduğu Time Warner Center'a gönderilen patlayıcının, boru ve tellerle yapıldığı kaydedildi.
New York’ta polis teşkilatına bağlı terörle acil mücadele ekipleri, acil durum timleri, bomba imha ekipleri, kimyasal saldırılara karşı koymak için eğitilmiş özel ekipler kentin önemli noktalarına konuşlandırıldı.
Kentteki, tren ve şehirlerarası otobüs terminali ve metrolarda polis sayısı arttırıldı. Askerlerden oluşan muhafız birlikleri kentin kritik ulaşım noktalarında görevlendirildi. Bazı metro istasyonları ve terminallerde patlayıcı uzmanı K9 köpekleri görevlendirildi. Kentte, polis helikopterleri devriye görevlerini sürdürerek havadan kontrolü sağlıyor ayrıca hem polis hem de sahil güvenlik botları denizden koruma sağlıyor.
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