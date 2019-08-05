New York’ta Terörle Mücadele Ekipleri Sahada

ABD’de 24 saat içinde 31 kişinin hayatını kaybettiği iki silahlı saldırının ardından New York Polis teşkilatının terörle mücadele bölümü “önlem” amaçlı olarak şehrin turistik bölgeleri, alışveriş merkezleri ve toplu taşıma alanlarına terörle mücadele ekibinden polislerin görevlendirildiğini açıkladı.

Teksas ve Ohio’daki silahlı saldırılar sonrası twitter üzerinden “lütfen normalden daha fazla polis görürseniz panik olmayın” seklinde verilen mesajın ardından polis güçlerinin bir süre şehirdeki kalabalık bölgelere gönderileceği belirtildi.

Sadece New York değil Long Island bölgesindeki Walmart dükkanları, alışveriş merkezleri, süper marketler ve yaz sezonunda popüler olan Patchogue Village ve Port Jeferson bölgelerinde de terörle mücadele ekipleri görev yapacak. Long Island’ın içinde bulunduğu Suffolk eyaleti polis teşkilatı şefi Stuart Cameron, bu kararı saldırıları izledikten sonra kopyalamak isteyen kişiler olabileceği düşünerek aldıklarını belirtti.

Cameron, genellikle silahlı saldırıların ardından bu saldırıları kopyalayanların olduğunu, arttırılan polis sayısının bu saldırıların engellenmesi için büyük önem taşıdığını vurguladı. Polis arabalarının ve polislerin halka açık alanlarda görünmesinin saldırganları korkutup bu bölgelerden uzaklaştırabileceğini düşündüğünü söyleyen Cameron ayrıca bütün polislerin terörle mücadele ve silahlı saldırıya karşı özel eğitimlerden geçirileceğini de sözlerine ekledi.

