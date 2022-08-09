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New York'ta tespit edilmemiş binlerce çocuk felci vakası olabilir

09.08.2022 06:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin New York eyaletinde bir sağlık yetkilisi, eyalette yüzlerce hatta binlerce tespit edilmemiş çocuk felci vakası olabileceğini söyledi. BBC'ye konuşan Doktor Patricia Schnabel Ruppert, çocuk felcinin New York'ta yayılma hızının kendisini kaygılandırdığını belirtti.

New York'ta tespit edilmemiş binlerce çocuk felci vakası olabilir

ABD'nin New York eyaletinde bir sağlık yetkilisi, eyalette yüzlerce hatta binlerce tespit edilmemiş çocuk felci vakası olabileceğini söyledi.

BBC'ye konuşan Doktor Patricia Schnabel Ruppert, çocuk felcinin New York'ta yayılma hızının kendisini kaygılandırdığını belirtti.

Rockland County Bölgesi Sağlık Hizmetleri Müdürü Ruppert, "Çocuk felci vakalarının çoğu asemptomatik ya da az semptom görülen vakalar" dedi.

Ruppert ayrıca New York'ta bilim insanlarının, eyaletteki çocuk felci vakalarıyla, Londra'da bir kanalizasyonda tespit edilen ve Kudüs'te görülen çocuk felci virüsü arasında bağlantı olup olmadığını araştırdıklarını doğruladı.

Amerikalı doktor, "Bu, tüm dünya için çok ciddi bir sorun. Sadece New York'la ilgili bir mesele değil. Herkesin uygun şekilde aşılanmasını sağlamamız gerek. Daha önce ABD'de yeniden çocuk felci vakası görüleceğini asla düşünememiştim" dedi.

ABD’de sağlık yetkilileri, geçen ay ülkede dokuz yıl aradan sonra ilk kez bir çocuk felci vakası görüldüğünü açıklamıştı.

New York Eyaleti Sağlık Dairesi, Rockland’de yaşayan ve adı açıklanmayan 20 yaşındaki erkek hastanın virüs nedeniyle felç geçirdiğini duyurmuştu.

Çocuk felci (polio), virüsü taşıyan bir kişinin dışkısına temas yoluyla ya da öksürük ve hapşırma sırasında dökülen parçacıklarla bulaşan ciddi bir enfeksiyon.

Virüs çoğunlukla beş yaşın altındaki çocukları etkiliyor.

Enfeksiyonun bulaştığı insanların çoğunluğu herhangi bir semptom göstermiyor ancak bazılarında şu şikayetler görülebiliyor:

  • Yüksek ateş
  • Boğaz ağrısı
  • Baş ağrısı
  • Mide ağrısı
  • Kas ağrısı
  • Mide bulantısı

Enfeksiyonun görüldüğü kişilerin yüzde biri ile binde biri arasında değişen oranlarda, çocuk felci virüsünün sinir sistemine saldırması sonucu bacaklara felç inmesi gibi ciddi rahatsızlıklar söz konusu olabiliyor.

Bu tip felç çoğunlukla geçici oluyor ve zamanla hareket etme yetisi geri kazanılabiliyor.

Ancak çocuk felci virüsünün nefes almak için kullanılan kasları etkilemesi durumunda hayati risk taşıyan rahatsızlıklar da görülebiliyor.

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çocuk felci
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