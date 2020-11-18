New York’ta Toplu Taşımacılık Sefer Sayıları Azaltılacak

Dünyada sosyal ve kültürel yaşamın en canlı kentlerinden biri olarak kabul edilen New York, Corona virüsü salgını sonrasında oldukça zor günler geçiyor. New York’ta, Corona virüsünün yayılmasını engellemek için alınan tedbirler ve artan suç oranları nedeniyle kentin bazı semtlerinde New Yorklu’lar sokağa çıkmayı tercih etmiyor. Salgın hastalık yüzünden en fazla vaka ve can kaybının yaşandığı New York’ta, Metropol Taşımacılık İdaresi (MTA) bütçe açığı nedeniyle metro sefer sayılarını yüzde 40 oranında azaltmaya, 9 bin 400 çalışanını da işten çıkarmaya hazırlanıyor. New York’ta toplu taşımacılıkta sefer sayılarını azaltma planı sadece metroyla da sınırlı değil. Metropol Taşımacılık İdaresi, otobüs ve banliyö trenlerindeki sefer sayılarında da kısıtlamaya gidecek. Metropol Taşımacılık İdaresi’nin gündemine aldığı yeni kararların kabul edilmesi halinde kentte yaşamın sınırlı bir şekilde süreceği ifade ediliyor. New York’ta otobüs çalışanlarının %80’inin, banliyö trenleri çalışanlarından ise binden fazlasının işten çıkarılması planlanıyor.

Kentte Corona virüsü salgını nedeniyle kapasitesinin %80 altında çalışan metro ve otobüslerin maddi kaybı giderek artıyor. Salgın hastalık nedeniyle gelirlerinde çok büyük azalmaların yaşandığı Metropol Taşımacılık İdaresi, bütçe açığını kapatmak için federal hükümetten 2021 yılı için 12 milyar dolar talep ediyor. New York’ta 2019 taşınan yolcu kapasitesine ancak 2024 yılında ulaşması bekleniyor Metropol Taşımacılık İdaresi’nin işten çıkarmalarla, önümüzdeki yıl yaklaşık 1,5 milyar dolar tasarruf etmesi planlanıyor. Metropol Taşımacılık İdaresi, salgın hastalık sonrasında New York’ta toplu taşımacılık araçlarında 2019 yılında taşınan yolcu sayısına ancak 2024 yılında yeniden ulaşılabileceğini ifade ediyor. New Yorklular yetkililerin masasında olan kararı “New York’ta yaşamının durma noktasına gelmesi” olarak değerlendiriyor. Metropol Taşımacılık İdaresi Yönetim Kurulu’nun hukukçu üyesi Andrew Albert, toplu taşımacılık hizmetlerinin azaltılması ve işten çıkartmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Karar kabul edilirse kesinlikle New York’ta yaşamın sonu olur” diye konuştu.