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New York’ta Toplu Taşımacılık Sefer Sayıları Azaltılacak

18.11.2020 21:57 | Son Güncelleme:
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New York’ta Toplu Taşımacılık Sefer Sayıları Azaltılacak

Metropol Taşımacılık İdaresi bütçe açığı nedeniyle metro sefer sayılarını yüzde 40 oranında azaltmayı ve 9 bin 400 çalışanını da işten çıkarmayı planlıyor

Dünyada sosyal ve kültürel yaşamın en canlı kentlerinden biri olarak kabul edilen New York, Corona virüsü salgını sonrasında oldukça zor günler geçiyor. New York’ta, Corona virüsünün yayılmasını engellemek için alınan tedbirler ve artan suç oranları nedeniyle kentin bazı semtlerinde New Yorklu’lar sokağa çıkmayı tercih etmiyor.

Salgın hastalık yüzünden en fazla vaka ve can kaybının yaşandığı New York’ta, Metropol Taşımacılık İdaresi (MTA) bütçe açığı nedeniyle metro sefer sayılarını yüzde 40 oranında azaltmaya, 9 bin 400 çalışanını da işten çıkarmaya hazırlanıyor. New York’ta toplu taşımacılıkta sefer sayılarını azaltma planı sadece metroyla da sınırlı değil. Metropol Taşımacılık İdaresi, otobüs ve banliyö trenlerindeki sefer sayılarında da kısıtlamaya gidecek. Metropol Taşımacılık İdaresi’nin gündemine aldığı yeni kararların kabul edilmesi halinde kentte yaşamın sınırlı bir şekilde süreceği ifade ediliyor.

New York’ta otobüs çalışanlarının %80’inin, banliyö trenleri çalışanlarından ise binden fazlasının işten çıkarılması planlanıyor.

Kentte Corona virüsü salgını nedeniyle kapasitesinin %80 altında çalışan metro ve otobüslerin maddi kaybı giderek artıyor. Salgın hastalık nedeniyle gelirlerinde çok büyük azalmaların yaşandığı Metropol Taşımacılık İdaresi, bütçe açığını kapatmak için federal hükümetten 2021 yılı için 12 milyar dolar talep ediyor.

New York’ta 2019 taşınan yolcu kapasitesine ancak 2024 yılında ulaşması bekleniyor

Metropol Taşımacılık İdaresi’nin işten çıkarmalarla, önümüzdeki yıl yaklaşık 1,5 milyar dolar tasarruf etmesi planlanıyor. Metropol Taşımacılık İdaresi, salgın hastalık sonrasında New York’ta toplu taşımacılık araçlarında 2019 yılında taşınan yolcu sayısına ancak 2024 yılında yeniden ulaşılabileceğini ifade ediyor.

New Yorklular yetkililerin masasında olan kararı “New York’ta yaşamının durma noktasına gelmesi” olarak değerlendiriyor. Metropol Taşımacılık İdaresi Yönetim Kurulu’nun hukukçu üyesi Andrew Albert, toplu taşımacılık hizmetlerinin azaltılması ve işten çıkartmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Karar kabul edilirse kesinlikle New York’ta yaşamın sonu olur” diye konuştu.

İşten çıkarmalar ve sefer sayısı kapasitesinin azaltılması önümüzdeki ay oylanacak

Metropol Taşımacılık İdaresi Başkanı Pat Foye, dün düzenlediği basın toplantısında, hiç kimseyi işten atmak istemediğini belirtti ancak, "Federal hükümet fon sağlamazsa elimiz zorlanabilir" dedi.

Metropol Taşımacılık İdaresi, bugün yapacağı toplantıda servis kesintileri ve işten çıkartmaları değerlendirecek. Metropol Taşımacılık İdaresi yönetimi, Aralık ayında kesintiler ve işten çıkartmalarla ilgili kararı oylayacak.

New York’ta taksilerin durumu da parlak değil. New York Taksi ve Limuzin Komisyonu (TLC), yetkilileri kentin sembollerinden biri olan taksilerin geçtiğimiz yılla karşılaştırıldığında yüzde 81 oranında daha az gelir elde ettiği belirtildi.

Restoranların birçoğu kapanma tehlikesiyle karşı karşıya

New York’ta akşam 22.00’de kapanan restoranların da ekonomik olarak zor durumda olduğu belirtiliyor. Yaz aylarında getirilen yeni uygulamayla masalarını sokaklara taşıyan işletmeler kentte havaların soğumasıyla birlikte sadece iç bölümlerinde, %25 kapasiteyle çalışabiliyor. Kentteki restoranların %85’inin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Restoranların gece 22.00’den itibaren kapanma kararının alınmasının ardından gelirlerinde %30 azalma meydana geldiği ifade edildi.

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