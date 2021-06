New York’ta Tüm Kısıtlamalar Tamamen Kaldırıldı

Salgın hastalık nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı kentler arasında yer alan New York kenti ve eyalet genelinde kısıtlamaların kaldırılması bu akşam 21:00’de yapılacak havai fişek gösterileri ve çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

COVID-19 salgınında 2 milyon 163 bin 931 vakanın saptandığı, 53 bin 876 kişinin yaşamını yitirdiği New York’ta, şimdiye kadar toplam nüfusun yüzde 70’ine aşı yapılma hedefine ulaşıldı. New York’ta 18 yaş üstü nüfusun yüzde altmışına da her iki doz aşının yapıldığı kaydedildi.

Vali Cuomo, salgınla mücadelede 472 günü geride bıraktıklarını, New York’un uygulanan test sayısına göre saptanan vaka sayısının yüzde 48’lere kadar yükseldiği bir dönemden bugünlere ulaştığını belirterek salgınla mücadelede şimdiye kadar yaptıkları için tüm New York halkına teşekkür etti.

Vali Cuomo, huzurevleri, hastaneler ve okullar gibi bazı alanlarda maske kullanmayla ilgili kısıtlamaların sürdürüleceğini ancak ticari, sosyal ortamlarda, spor, inşaat, imalat, perakende sektöründe eyalet yönetimi tarafından zorunlu kılınan tüm kısıtlamaların kaldırıldığını belirterek, “New York’ta her yerde artık yaşama geri dönebiliriz. Kapalı olan tüm işletmeler yeniden açılabilir. Sosyal toplantılarla ilgili kapasite kısıtlamaları sağlık taramaları, temizlik ve dezenfeksiyon protokolleri tamamen kaldırıldı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tavsiyesi olduğu için toplu taşıma araçlarında ve maskelere hala ihtiyaç duyulacak, ancak artık New York eyaletinde hiçbir yerde, her türlü kapalı mekanlarda maske kullanma zorunluluğu gerekli değil” dedi.

Vali Cuomo, “Bir dönem ülkede vaka sayısı oranı en yüksek eyalet olan New York’ta bugün itibariyle bu oran binde dörde düştü. Bir dönem New York yüzyılın yaşadığı bu salgının merkezi oldu. Tüm olumsuz şartlara rağmen 15 ay süren bu süreçte New Yorklular yılmadan savaşmayı sürdürdü. New York bu sağlık krizinden daha da güçlenerek çıktı” dedi.

“New York’u bu gece mavi ve altın rengine büründüreceğiz”

New York Valisi Cuomo, eyalet genelinde New Yorklular’ın hayata geri dönmek için çok büyük bir mücadele verdiklerini belirterek, “Hayat gelişmekle ilgilidir. Hayat insanları görmekle ilgilidir, hayat sevgiyle ilgilidir, hayat, hayatı kutlamakla ilgilidir, hayattan zevk almakla ilgilidir, etkileşim kurmakla ilgilidir. Şimdi yeniden yaşamaya geri dönüyoruz. New York’u bu akşam mavi ve altın rengine büründüreceğiz. Eyaletin her kentinde salgına karşı verdiğimiz mücadelenin sona ermesini kutlayacağız. Eyalette on ayrı kentte belirlenen noktalarda havai fişeği gösterisiyle bu başarımızı kutlayacağız” dedi.