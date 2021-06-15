New York’ta Tüm Kısıtlamalar Tamamen Kaldırıldı

COVID-19 salgınında 2 milyon 163 bin 931 vakanın saptandığı, 53 bin 876 kişinin yaşamını yitirdiği New York’ta, şimdiye kadar toplam nüfusun yüzde 70’ine aşı yapılma hedefine ulaşıldı. New York’ta 18 yaş üstü nüfusun yüzde altmışına da her iki doz aşının yapıldığı kaydedildi. New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında eyalet genelinde salgın hastalıkla alınan tüm kısıtlamaların belirlenen hedefe ulaşılmasının ardından kaldırıldığını açıkladı. Salgın hastalık nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı kentler arasında yer alan New York kenti ve eyalet genelinde kısıtlamaların kaldırılması bu akşam 21:00’de yapılacak havai fişek gösterileri ve çeşitli etkinliklerle kutlanacak. “Hayata yeniden dönüyoruz” Vali Cuomo, eyalet nüfusunun yüzde 70’ine en az bir doz aşı yapıldığını belirterek, neredeyse bütün COVID-19 kısıtlamalarını kaldırdığını duyurdu. Vali Cuomo, geçtiğimiz yılın Mart ayından beri salgına karşı verdikleri mücadeleyi kazanıp belirledikleri hedeflere ulaştıklarını kaydederek, “Yüzde yetmiş ne anlama geliyor? Yüzde yetmiş artık bildiğimiz hayata yeniden dönebileceğimiz anlamına geliyor” dedi.

Vali Cuomo, huzurevleri, hastaneler ve okullar gibi bazı alanlarda maske kullanmayla ilgili kısıtlamaların sürdürüleceğini ancak ticari, sosyal ortamlarda, spor, inşaat, imalat, perakende sektöründe eyalet yönetimi tarafından zorunlu kılınan tüm kısıtlamaların kaldırıldığını belirterek, “New York’ta her yerde artık yaşama geri dönebiliriz. Kapalı olan tüm işletmeler yeniden açılabilir. Sosyal toplantılarla ilgili kapasite kısıtlamaları sağlık taramaları, temizlik ve dezenfeksiyon protokolleri tamamen kaldırıldı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tavsiyesi olduğu için toplu taşıma araçlarında ve maskelere hala ihtiyaç duyulacak, ancak artık New York eyaletinde hiçbir yerde, her türlü kapalı mekanlarda maske kullanma zorunluluğu gerekli değil” dedi. “New Yorklular salgınla savaştı” Vali Cuomo, salgınla mücadelede 472 günü geride bıraktıklarını, New York’un uygulanan test sayısına göre saptanan vaka sayısının yüzde 48’lere kadar yükseldiği bir dönemden bugünlere ulaştığını belirterek salgınla mücadelede şimdiye kadar yaptıkları için tüm New York halkına teşekkür etti.