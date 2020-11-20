New York’ta Turizmin Salgın Öncesine Dönmesi Yıllar Sürecek

Dünyada en fazla yabancı turistin ziyaret ettiği şehirler arasında sekizinci, ABD’de ise ilk sırada yer alan New York’ta, salgın hastalık yüzünden durma noktasına gelen turizmin geleceği tartışılıyor.

2019 yılında yaklaşık 15 milyon yabancı turist, yaklaşık 52 milyon da yerli turist olmak üzere 67 milyon kişinin ziyaret ettiği kentte salgın hastalığın yol açtığı yaraların sarılması yıllar sürecek.

Şehrin resmi turizm ajansı NYC & Company, şartlar uygun olursa turizmin gelecek yılın ortasından itibaren sayısal olarak azda olsa başlayabileceğini, sonrasındaki üç yılın ardından 2019 yılı rakamlarına ancak ulaşabileceğini, normale ise 2025 yılında dönebileceğini tahmin ettiklerini açıkladı.

New York’ta 400 bin kişinin doğrudan çalıştığı, dolaylı yollardan da yüzbinlerin para kazandığı turizm sektörü tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. Kentte iç ve dış turizmin durma noktasına geldiği dönemler yaşansa da hiçbirinin etkisinin Corona virüsü salgını kadar olmadığı belirtiliyor.

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