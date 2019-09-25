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New York’ta Türk ailenin evi kundaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 21:36 | Son Güncelleme

ABD’nin New York eyaletinde bir Türk’e ait araç ile ev kundaklandı.

New York’ta Türk ailenin evi kundaklandı

ABD’nin New York eyaletinde bir Türk’e ait araç ile ev kundaklandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kundaklamanın yabancı düşmanlığından kaynaklandığı tahmin ediliyor.
New York eyaletinin Kong Island bölgesindeki Bay Shore kentinde dün akşam yerel saatle 02.30 civarında bir Türk’e ait araç ile ev kundaklandı. Aslen Rizeli olan İbrahim Karaoğlu (51) ve Ayşe Karaoğlu (43) ile 4 çocuğunun yaşadığı evin etrafı gece ev halkı uykudayken bir anda alev yumağına döndü. Çevredekilerin haber vermesi ile uyanan aile ve çevredekiler yangına müdahale etti. Olay yerine gelen Bay Shore itfaiye ekipleri yangını eve sıçramadan söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evin hemen yakınında bulunan kulübe tamamen yandı, ailenin otomobilleri de kısmen zarar gördü. Bay Shore polisi, yangınla ilgili delilleri toplayarak inceleme başlattı. Polis, kundaklama olayını gerçekleştiren kişi ya da kişileri araştırıyor.

“İslami yaşantımızdan dolayı sorun yaşıyorduk”
30 seneden bu yana ABD’de yaşadığını belirten İbrahim Karaoğlu, "İslami yaşantımızdan dolayı bir süreden beri komşularımızla sorun yaşıyorduk. Eşimin ve çocuklarımın başörtüsü kullanmasından dolayı antipati besliyorlar ve her fırsatta da bunu farklı yollarla yansıtıyorlardı" dedi.

New York’ta Türk ailenin evi kundaklandı

New York’ta Türk ailenin evi kundaklandı

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