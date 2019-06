New York'ta Türk bayrağı ve mehter coşkusu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bizi bir araya toplayan bayrağımızdır. Kıyamete kadar da her zaman bir ve beraber olacağız, bu bayrağın gölgesinde gölgelenmeye devam edeceğiz." dedi.

ABD'nin New York kentinde Türk bayrağının göndere çekilmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Birliği gösteri sundu ve mehter konseri verdi.

New York'un Manhattan Bölgesindeki Bowling Green Park'ında düzenlenen Türk bayrağını göndere çekme törenine, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, New York Başkonsolosu Alper Aktaş ve Türk toplumu temsilcileri katıldı.

Bakan Gül, burada yaptığı konuşmada, artık gelenekselleşen bu törenin, Amerikan-Türk toplumunun birlik ve beraberliğinin sembol törenlerinden biri olduğunu vurguladı.

- "Bizi bir araya toplayan bayrağımızdır"

Türk bayrağının her zaman Türk toplumunun bağımsızlığını temsil ettiğine vurgu yapan Gül, "Türk bayrağı, hem Türkiye Cumhuriyeti'nde, hem de dünyanın neresinde olursa olsun bütün Türk toplumunun, Türk vatandaşlarının birliğini beraberliğini her zaman kuşatan bir sembol olmuştur. Bizi bir araya toplayan bayrağımızdır. Kıyamete kadar da her zaman bir ve beraber olacağız, bu bayrağın gölgesinde gölgelenmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.