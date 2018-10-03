New York'ta Türk-Japon dostluğu konseri verilecek

Türk-Japon dostluğunun başlangıcı kabul edilen Ertuğrul Fırkateyni ile ilgili sergi ve 1985'te İran'ın başkenti Tahran'da mahsur kalan Japonların THY uçağı ile kurtarılmasını konu alan konser, 27-29 Kasım'da New York'ta sunulacak.

Etkinlikle ilgili, Bodrum Sualtı Arkeoloji Enstitüsü Kütüphanesi'nde düzenlenen basın toplantısına, Bodrum Karya Kültür Sanat Tanıtım Vakfı (BOSAV) ve Ertuğrul Fırkateyni Kazı Başkanı kaptan Tufan Turanlı, Japon orkestra şefi Seiji Mukaiyama, 1985'te Tahran'da mahsur kalan Japonların kurtarıldığı Türk Hava Yolları (THY) uçağında yolcu olarak bulunan Jun-i Chi Numata ve Ertuğrul Fırkateyni'nin kaptanı Ali Bey'in torununun kızı Gülümser Yücel katıldı.

Turanlı, burada yaptığı konuşmada, Türk-Japon dostluğuyla ilgili çok büyük hedeflerinin olduğunu söyledi.

Bu dostluğu tüm dünyaya anlatmak ve yaymak istediklerini ifade eden Turanlı, şöyle konuştu:

"Seiji Mukaiyama bana 'New York'ta bir etkinlik düşünüyorum, sen de bana katılır mısın? Bunu beraber yapalım' dedi. Kasım ayında büyük bir etkinliğimiz olacak. New York'un tam merkezinde, 57. Cadde'de Nephon Club'ta 'Ertuğrul Fırkateyni' sergisi açacağız. İki gün sonra da Carnegie Hall'da 'Dünya Barışı İçin Çağrı' konseri verilecek. Türk-Japon dostluğunu tüm dünyaya anlatmak istiyoruz. Bu dostluğu yayabilmek en önemli hedefimiz. Bu etkinliğe Japonlar ve Amerikalıların yanı sıra New York'taki tüm dünya insanlarını bekliyoruz."