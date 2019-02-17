HABER

New York’ta Uber-Taksici Krizi Mahkemelik Oldu

17.02.2019 22:54 | Son Güncelleme

New York’ta, uzun bir süredir devam eden taksiciler ile Uber arasındaki kavga mahkemelik oldu. Aplikasyon odaklı ulaşım sektörü devi Uber, New York Belediyesinin araç ve sürücü sayısına getirdiği kısıtlamaların haksız rekabete yol açtığını öne sürüp, mahkemeye başvurdu

New York’ta, uzun bir süredir devam eden taksiciler ile Uber arasındaki kavga mahkemelik oldu. Aplikasyon odaklı ulaşım sektörü devi Uber, New York Belediyesinin araç ve sürücü sayısına getirdiği kısıtlamaların haksız rekabete yol açtığını öne sürüp, mahkemeye başvurdu.

Uber, New York Belediyesinin bu kararının rekabeti ortadan kaldırdığını ve sarı taksilere bir imtiyaz yarattığını iddia etti.

Taksiciler, Uber’in New York Belediyesini mahkemeye vermesine tepki gösterdi. New York Belediyesinin almış olduğu kararın yanında olduğunu belirten taksiciler Uber’i suçladı. Taksiciler, Uber’in 8 taksi şoförünün ölümünden sorumlu olduğunu öne sürdü.

New York Belediyesi geçtiğimiz yılın Ağustos ayında, Uber, Lyft gibi aplikasyon uygulamalı şirketlerin araç sayısını, trafik sıkışıklığına neden olduğu gerekçesiyle dondurup geçici olarak sınırlama kararı almıştı. New York Belediyesine sunulan yasa uzun süren tartışmaların ardından kabul etmişti.

"Müşteri taleplerine cevap vermek için daha fazla araca ihtiyacımız var"

Uber, New York Eyalet Yüksek Mahkemesinde belediye aleyhine açtığı davada kısıtlamanın kalıcı hale getirilmek istediğini öne sürdü. Uber, müşteri taleplerine yeterince cevap verebilmek için de daha fazla araca ihtiyaçları olduğunu belirterek mahkemeden, New York Belediyesinin aldığı araç sayısındaki kısıtlamayı kaldırmasını istedi.

Uber, New York Belediyesi tarafından getirilen kısıtlamalar nedeniyle, kentin Manhattan’ın dışındaki bölgelerde ciddi bir iş kaybı yaşadıklarını, alınan bu kısıtlama kararının rekabet kurallarına aykırı olduğu belirtildi.

"Geçtiğimiz yıl 1,8 milyar dolar zarara uğradık"

Uber, mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde New York Belediyesinin aldığı kısıtlama kararı sonrasında 2018 yılında 1,8 milyar dolar zarara uğradığını iddia etti.

Uber’in mahkemeye sunduğu şikayet dilekçesinde New York Belediyesinin ulaşım uzmanları ve ekonomistlerin kent için önerdikleri ve desteklediği alternatiflere güvenmek yerine taşıma sektöründe rekabeti ortadan tamamen kaldırıp, Uber araçlarına kısıtlama getirdiğini belirtti. Uber, New York Belediyesinin kentte trafik tıkanıklığına neden Uber araçlarıyla ilgili her hangi bir kanıt sunamadığını da öne sürdü.

"Uber yüzünden geçinemiyoruz"

New York Taksi İşçileri İttifakı, Uber'in taksi sürücüleri üzerindeki etkisine işaret etti, belediyenin almış olduğu kısıtlama kararını desteklediğini belirtti.

Taksiciler, New York yollarında 80 binden fazla Uber aracı bulunduğunu, taksicilerin hiçbirinin geçinmek için yeterince para kazanmadığını birçok şoförün Uber yüzünden ekonomik kriz yaşadığını öne sürdü.

Taksiciler, Uber’in yolculardan aldığı ücretleri sübvanse ettiğini bu şekilde de New York’un metropolde toplu taşımacılığını üstlenen ve krizde olan MTA kuruluşunu daha da zarara soktuğunu belirtti.

"Uber taksici kardeşlerimizi öldürüyor"

New York Taksi Çalışanları Birliği, Uber’in belediyeye açtığı dava sonrasında yaptıkları açıklamada, “Uber’in yarattığı kriz yüzünden şimdiye kadar sekiz sürücünün intihar ettiğini iddia etti.

Yapılan açıklamada, “Uber, kelimenin tam anlamıyla kardeşlerimizi öldürüyor, finansal umutsuzluğa, borca sokuyor, yoksullaştırıyor. Uber yarattığı trafik tıkanıklığıyla bu krizi sokaklarımıza soktu” denildi.

New York Taksi ve Limuzin Komisyonu (TLC) yetkilileri Uber’e getirilen kısıtlamamın ardından kentte çalışan siyah taksi sayılarında artış olduğunu belirtti. TLC yetkileri de geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kentte ulaşım sağlayan araç sayısının 115.417 olduğunu, geçtiğimiz Ocak ayında ise kentte hizmet veren toplam araç sayısının 122.380 araca yükseldiğini kaydetti.

PARTNERKilo verince bambaşka biri oldu! Onu gören inanamıyorKilo verince bambaşka biri oldu! Onu gören inanamıyor
Komşuda deprem! 4.7 şiddetinde salladıKomşuda deprem! 4.7 şiddetinde salladı
Jeffrey: ‘Amerika Suriye’den Hızlı Çekilmeyecek’Jeffrey: ‘Amerika Suriye’den Hızlı Çekilmeyecek’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Erdoğan yeni askerlik sistemini açıkladı: Bedelli askerlik kalıcı olacak

Erdoğan yeni askerlik sistemini açıkladı: Bedelli askerlik kalıcı olacak

Dev operasyon! 735 kişi gözaltına alındı

Dev operasyon! 735 kişi gözaltına alındı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Dışişleri'nden Avusturya'ya sert tepki

Dışişleri'nden Avusturya'ya sert tepki

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Gündemi sarsan açıklama! Açık açık tehdit ettiler!

Gündemi sarsan açıklama! Açık açık tehdit ettiler!

'Venezuela'nın Türkiye'ye giden altınları ne olarak geri dönüyor?'

'Venezuela'nın Türkiye'ye giden altınları ne olarak geri dönüyor?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yunanistan'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Komşuda deprem! 4.7 şiddetinde salladı

ABD uçakları Venezuela sınırında

ABD uçakları Venezuela sınırında! Açıklama geldi

Dünyaya duyurdular: Savaş riski çok yüksek

Dünyaya duyurdular: Savaş riski çok yüksek

Çin'den 'Komünist' cep telefonu uygulaması

Çin'den 'Komünist' cep telefonu uygulaması

Trump'tan dünyanın beklediği açıklama geldi!

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

Trump'a bir darbe de Nauert'ten! Adaylıktan çekildi!

Trump'ın isteğini reddetti! Nauert'ten bomba karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.