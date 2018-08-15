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New York'ta Uber'e karşı yasa onaylandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 01:17 | Son Güncelleme

Uber ve benzeri şirketlerin yeni araçlarına ve sürücülerine bir yıl boyunca yeni lisans verilmeyecek

Özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber ve benzeri şirketlerin araçlarına New York'ta yeni lisans verilmesini engelleyecek yasa onaylanarak yürürlüğe girdi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Uber ve benzeri şirketlerin yeni araçlarına ve sürücülerine bir yıl boyunca yeni lisans verilmesini engelleyecek yasa tasarısını imzalarken, yasa derhal uygulanmaya başlandı.

Bill de Blasio, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu karar net bir mesaj yolluyor. Sıkı çalışan New York halkını şirketlerin üstünde tutuyoruz. Daha adil maaş hak eden 100 binden fazla New York çalışanına faydası olacak bu eylemi gerçekleştirerek sokaklarımıza yeni araç akışını durduruyoruz." ifadelerini kullandı.

Böylece New York, ABD'de Uber ve benzeri şirketlere karşı kısıtlama yasası geçiren ilk kent oldu.

Tasarının Bill de Blasio tarafından imzalanmasından önce ise Uber ve benzeri şirketlerin sürücüsü olmak isteyen yüzlerce kişinin araçlarını kaydettirmek için New York Belediyesinde uzun kuyruklar oluşturduğu bildirildi.

New York Şehir Konseyi tarafından geçen hafta kabul edilen tasarının yasalaşmasıyla kentte trafik sorununun bir ölçüde azaltılması ve sarı taksi sürücülerine destek verilmesi amaçlanıyor.

Kentte yaklaşık 14 bin sarı taksi bulunurken, Uber gibi firmaların New York'ta 80 binden fazla aracı faaliyet gösteriyor.

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New York Belediye Başkanı Bill de Blaşio New York Şehri Uber

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