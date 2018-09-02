New York’ta Ulaşıma Tramvay Çare Olacak

New York’ta metro ulaşımında yaşanan yoğun aksaklıklar nedeniyle kent içi toplu taşımacılıkta yaşanan sıkıntılar raylı sistemle giderilecek.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio’nun, iki yıllık bir fizibilite çalışmasını sürdüğü, (BQX streetcar) tramvay projesinin tamamlanarak onayladığı açıklandı.

New York Belediyesi, tramvayların nüfusu sürekli artan Brooklyn ve Queens semtleri arasında çalışacağını belirtti.

New York Belediyesi’nin yaptığı açıklamaya göre, raylı sistem ve tramvayların kente ilk etapta yaklaşık 2.73 milyar dolara mal olacağı belirtildi.

‘Tramvaylar çalışmaya başlayınca New York yılda 30 miyar dolar daha kazanacak’

New York’ta tramvayların çalışmaya başlamasıyla kent ekonomisine yılda 30 milyar katkı sağlanacağı vurgulandı. Hizmete girecek tramvaylar ilk yıl günde 50 bin yolcu taşıyacak. Projenin finansmanında New York Belediyesi federal fonlardan da destek alacak.

Tramvaylar New York’un yeni bir sembolü olacak

Projenin onaylanmasının ardından ilk etapta tramvayların kentte çevre uyumunun sağlanması için çalışmalar başlayacak. 2020 yılından itibaren projenin inşaat aşamasına başlanacak. 2024 yılında ise raylı sistemin inşaat çalışmaları başlayacak.

New York’ta hizmete girecek tramvaylarda en son teknoloji uygulanacak. Tramvaylar, hizmete girmesiyle kentin yeni bir sembolü haline dönüşecek.

