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New York’ta Vaka Sayıları Artıyor

21.12.2021 02:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York Valisi Kathy Hochul, düzenlediği basın toplantısında son 24 saatte 23 bin 391 vakanın saptandığını, bu sayının yeni bir rekor olduğunu açıkladı. Vali Hochul son 24 saatte New York’ta 60 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti

New York’ta ilk Corona virüsü vakası 1 Mart’ta 2020 tarihinde tespit edildi, iki gün sonrasında 82 yaşındaki bir kadının yaşamını yitirmesiyle salgına bağlı ilk can kaybı kayıtlara geçti. Bir dönem salgının merkezi olan New York’ta, 59 bin kişi yaşamını yitirdi.

New York’ta ilk Omicron varyantı vakası ise üç hafta önce tespit edildi. New Yorklular, tam hayata büyük ölçüde yeniden döndüklerini düşünürken Omicron varyantı nedeniyle giderek artan vaka sayıları, geçmişte yaşanan kötü günleri hatırlatarak büyük endişe yarattı.

Hem belediye hem de eyalet yetkilileri New Yorklular’ı tatil planlarını yeniden gözden geçirmeleri konusunda uyardı. ABD’nin pek çok eyaletinden Noel ve yeni yıl kutlamaları için New York’a gelmeyi planlayan yerli turistlerin de bir bölümü vaka sayılarındaki artış nedeniyle tatil planlarını ya iptal etti ya da askıya aldı.

New York’ta yeni vaka rekoru

New York Valisi Kathy Hochul, düzenlediği basın toplantısında son 24 saatte 23 bin 391 vakanın saptandığını, bu sayının yeni bir rekor olduğunu açıkladı. Vali Hochul son 24 saatte New York’ta 60 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da vaka sayıların endişe verici bir şekilde yükseldiğini belirterek, Başkan Joe Biden’a acil yardım çağrısında bulundu.

Blasio, kentte artan Omicron varyantı vakalarına karşı ek tedbirler aldıklarını ancak federal hükümetten özellikle antikor arttırıcı ve virüsün tedavisiyle ilgili ilaçlara acilen ihtiyaç duyduklarını kaydetti. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, “New Yorklu yetkilerle, artan vaka sayılarıyla mücadele etmeleri konusunda ihtiyaçlarıyla ilgili temastayız” dedi.

Yaklaşık bir ay önce New Yorklular’ın aşı kayıtlarını göstermek kaydıyla 2022 yılı kutlamaları için Times Meydanı’na alınacağını açıklayan Belediye Başkanı, son gelişmeler sonrasında kararlarını gözden geçireceklerini, meydanın yeni yıl için halka açılıp açılmayacağına bu hafta karar vereceklerini açıkladı. De Blasio, yeni seçilen belediye başkanı Eric Adams ile salgınla ilgili konularda sürekli temas halinde olduklarını kaydetti.

Vali: ”Yeniden kapanmak istemiyoruz”

New York Valisi Hochul, Omicron’un Delta’dan daha az etkisi olan bir varyant olduğunu belirterek, “Mücadele etmek için elimizde her türlü araç var. Aşı, maske ve testlerimiz var. Yeniden kapanmak istemiyoruz. Okullarımızı da kapatmak istemiyoruz; var gücümüzle mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Vali Hochul, Aralık ayının başından beri New York’ta 1,4 milyon kişinin güçlendirici doz aşı olduğunu belirterek, ”İnsanların evlerinde kendilerini test edebileceği kitlerden 10 milyon adet daha sipariş verdik. Yarısını bu ay diğer yarısını da önümüzdeki ay dağıtacağız. 6 milyon maske dağıttık. Maske kullanımını zorunlu kıldık. Kararımıza tam olarak uyulmadığını görüyoruz. Artan vaka sayılarıyla daha iyi mücadele etmeleri için bölgelere acilen 65 milyon dolar ek yardımda bulunacağız. Bazı bölgelerde maske kullanmayanlara ceza kesilmediğini biliyoruz. Müfettişler göndererek soruşturma başlatacağız” diye konuştu.

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