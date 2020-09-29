New York’ta Vaka Sayıları Arttı Yeni Tedbirler Geldi

ABD’de Corona virüsüne bağlı en fazla can kaybının yaşandığı New York kentinde, son günlerde tekrar artışa geçen vaka sayıları, yetkilileri yeni tedbirler almaya yöneltti.
New York Valisi Andrew Cuomo, eyalet genelinde uygulanan test sayısına göre saptanan vaka sayısının yüzde bir oranında olduğunu ancak New York kentinin sıcak nokta olarak belirledikleri yirmi ayrı semtinde bu oranın yüzde 18’lere kadar çıktığını açıkladı.
Vali Cuomo, salgın hastalığın süratle yayıldığı yirmi ayrı semte ek tedbirler alacaklarını, öncelikle bu bölgelerde uygulanan test sayısını arttıracaklarını belirtti.
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da 29 Eylül’den itibaren dokuz ayrı semtte zorunlu maske kullanması kararını aldığı, belirlenen bölgelerde zorunlu maske kullanma kararına uymayanlara 1.000 dolara kadar para cezası kesileceğini söyledi.
Başkan de Blasio, zorunlu maske kullanma uygulamasını öncelikli olarak New York kentinin Queen ve Brooklyn bölgesinde saptadıkları dokuz ayrı semtte başlayacağını kaydetti. Başkan de Blasio, maske kullanmayanların polis tarafından önce uyarılacağını, direnç gösterenlerin ise para cezasına çarptırılacağını belirtti.
“Hangi dine inandığınız beni ilgilendirmez herkes maske takacak”
Vali Andrew Cuomo, New York kentinde salgın hastalığın Brooklyn ve Queens bölgesinde saptadıkları yirmi ayrı semtin birçoğunda Ortodoks Yahudiler’in yaşadığını, dini liderleriyle görüşüp bu bölgelerde gruplaşmaya engel olmalarını isteyeceğini belirtti. Vali Cuomo,”New York’ta bu virüs insanların daha çok yoğunlaştığı, gruplaştığı semtlerde yeniden ortaya çıktı. Hangi dine inandığınız, hangi siyasi düşüncede olduğunuz beni ilgilendirmez; maske takmak zorunlu oldu. Bu bir yasa, bu yasaya herkes uyacak. Dini nedenlerle ya da siyasi görüşünüz yüzünde maske takmayı reddedemezsiniz” dedi.
Plajlar ve açık hava restoranlarının bulunduğu semtlerde vakalar arttı
Salgın hastalığın New York’ta hızla arttığı semtler çoğunlukla ibadet amacıyla bir araya gelen Ortodoks Yahudiler’in yaşadığı mahalleler dışında, plaj, restoran ve barların yoğunlaştığı yerler oluşturdu.
New York kentinin Güney Brooklyn bölgesinde yer alan Manhattan Beach, Brighton Beach, Sheepshead Bay, Gravesend-Homecrest, Gerritsen Beach gibi semtlerinde, Quuens bölgesinde ise Rockaway bölge plajları ve bölgede gece hayatının en yoğun olduğu Kew Gardens semtinde virüsün hızla bulaştığı saptandı.
New Yorklu yetkililer belirlenen 20 semtte, sadece zaruri ihtiyaçların sağlandığı işletmelerin açık kalması uygulamasına yeniden dönme kararını da değerlendirdiklerini ifade ettiler.