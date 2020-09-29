New York’ta Vaka Sayıları Arttı Yeni Tedbirler Geldi

ABD’de Corona virüsüne bağlı en fazla can kaybının yaşandığı New York kentinde, son günlerde tekrar artışa geçen vaka sayıları, yetkilileri yeni tedbirler almaya yöneltti.

New York Valisi Andrew Cuomo, eyalet genelinde uygulanan test sayısına göre saptanan vaka sayısının yüzde bir oranında olduğunu ancak New York kentinin sıcak nokta olarak belirledikleri yirmi ayrı semtinde bu oranın yüzde 18’lere kadar çıktığını açıkladı.

Vali Cuomo, salgın hastalığın süratle yayıldığı yirmi ayrı semte ek tedbirler alacaklarını, öncelikle bu bölgelerde uygulanan test sayısını arttıracaklarını belirtti.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da 29 Eylül’den itibaren dokuz ayrı semtte zorunlu maske kullanması kararını aldığı, belirlenen bölgelerde zorunlu maske kullanma kararına uymayanlara 1.000 dolara kadar para cezası kesileceğini söyledi.

Başkan de Blasio, zorunlu maske kullanma uygulamasını öncelikli olarak New York kentinin Queen ve Brooklyn bölgesinde saptadıkları dokuz ayrı semtte başlayacağını kaydetti. Başkan de Blasio, maske kullanmayanların polis tarafından önce uyarılacağını, direnç gösterenlerin ise para cezasına çarptırılacağını belirtti.