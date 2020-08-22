New York’ta Vaka Sayısında Rekor Düşüş

New York genelinde ekonominin yeniden açılması için belirlenen aşamalı plan da sürdürülüyor. New York eyaleti genelinde kapalı yerlerde belirlenen yeni kurallar çerçevesinde yemek servisi yapılıyor ancak New York kentinde restoran ve barlara, iç mekanlarda değil sadece dışarıya koydukları masalarda müşteri kabul etmelerine izin veriliyor.

Yapılan testlere göre saptanan vaka sayısı binde 69 oranına düştü. Yetkililer, son 24 saatte saptananın, son dönemdeki en düşük oran olduğunu kaydetti.

33 bin kişinin öldüğü, şimdiye kadar 460 bin Corona virüsü hastasının kayıtlara geçtiği New York’ta, günlük vaka sayısında rekor düşüş yaşandı.

İşletme sahipleri içeride müşteri yasağı nedeniyle zor durumda kaldıklarını, batma noktasına geldiklerini ifade etse de yetkililer uzun bir süre daha New York’ta kapalı bölümlerde servis yasağını sürdürmekte kararlı görünüyor.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentte kapalı bölümlerde yemek yeme izni konusunda herhangi bir planlama yapmadıklarını, böyle bir kararı almak için daha çok erken olduğunu söyledi.

Blasio, “Kapalı yerlerde yemek servisinin yeniden başlaması için şu anda bir planlamamız yok. Bekleyip göreceğiz. Kapalı mekanlarda yemek servisi verilmesi için planlama ve zaman çizelgesi yapmak için daha erken. Şu anda bunun için elimizde ileriye dönük bir zaman çizelgesi yok. Salgın hastalıkla ilgili daha fazla olumlu gelişmeye ihtiyacımız var” dedi.

