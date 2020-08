New York’ta Vaka Sayısında Rekor Düşüş

33 bin kişinin öldüğü, şimdiye kadar 460 bin Corona virüsü hastasının kayıtlara geçtiği New York’ta, günlük vaka sayısında rekor düşüş yaşandı.

Son 15 gündür yapılan testlerde saptanan vaka sayısının yüzde birin altında kaldığı eyalette, son 24 saatte uygulanan 94 bin 849 testte, 653 kişide virüs tespit edildi.

Yapılan testlere göre saptanan vaka sayısı binde 69 oranına düştü. Yetkililer, son 24 saatte saptananın, son dönemdeki en düşük oran olduğunu kaydetti.

New York’ta hastanede Corona virüsü tedavisi gören hasta sayısının da 483 kişi olduğu, 15 Mart tarihindeki rakamlara geri dönüldüğü ifade edildi.

New York Valisi Cuomo, salgın hastalıkla mücadelede bir süredir düz giden eğriyi aşağıya çekmeyi başardıklarını kaydetti.

“Restoranların kapalı alanlarında yemek yenmesi için planlama yok”

New York genelinde ekonominin yeniden açılması için belirlenen aşamalı plan da sürdürülüyor. New York eyaleti genelinde kapalı yerlerde belirlenen yeni kurallar çerçevesinde yemek servisi yapılıyor ancak New York kentinde restoran ve barlara, iç mekanlarda değil sadece dışarıya koydukları masalarda müşteri kabul etmelerine izin veriliyor.