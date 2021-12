New York’ta Vaka Sayısında Yeni Rekor

İlk Omicron vakasının 16 gün önce saptandığı New York, yeni varyant nedeniyle alarma geçti. New York’ta vaka sayılarının endişe verici şekilde artması nedeniyle yetkililer birçok yeni önlem ve kısıtlama hazırlığında.

New York’ta Corona virüsü salgınının başından bu yana en fazla vaka sayısı son 24 saatte artan Omicron varyantı nedeniyle kaydedildi. New York Valisi Kathy Hochul, son 24 saatte 21 bin 27 vaka tespit ettiklerini, bu sayının salgının başlangıcından itibaren kaydedilen en yüksek vaka sayısı olduğunu açıkladı. Salgın yüzünden 59 bin kişinin yaşamını yitirdiği New York’ta en fazla vaka sayısı 11 ay önce 19 bin 942 olarak kaydedilmişti.

Aşı ve test için uzun kuyruklar oluştu

Kentin sürekli değişen günlük vaka ortalaması, önceki dört haftanın ortalamalarına göre yüzde 57 oranında arttı COVID-19 nedeniyle hastaneye yatışlar yaklaşık yüzde 31 oranında arttı. Geçtiğimiz haftalarda New Yorklular’ın aşı ve test olmaları için kamunun aralarında nakdi yardımların da olduğu birçok teşvik sunmasına rağmen boş kalan aşı ve test merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu. Aşı ve test yaptırmak isteyen New Yorklular saatlerce sıra bekledi. New York Belediyesi çalışanları, Omicron varyantından korktukları için işe gitmek istemediklerini belirterek, kendilerini işe gelmeleri için zorunlu tutan Belediye Başkanı Bill de Blasio aleyhine protesto gösterisi düzenledi.

“Hızlı hareket eden varyanttan daha hızlı olmamız gerekiyor”

Belediye Başkanı Blasio, yaptığı açıklamada, COVID-19 vakalarındaki hızlı artıştan ve Omicron varyantının artışından endişe duyduklarını belirterek, vakaların fazla olduğu semtlerde bir milyon N-95 maskesi ve 500 bin hızlı testi ücretsiz olarak evlere dağıtacaklarını söyledi.

De Blasio, Omicron'un güçlü bir şekilde yayıldığını belirterek, “Bu varyant çok hızlı hareket ediyor. Bizim ondan çok daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor” dedi. De Blasio, iki yıl sonra ilk kez Times Meydanı’nda kutlanacak yılbaşına yönelik mevcut planları değiştirebileceklerini söyledi.

New York Valisi Kochul, evlerde yapılan testlerin kendilerine anında gönderilmesi için bir web uygulaması başlatacaklarını açıkladı.

Sahneler kapandı, evde eğitim ve çalışma dönemi yeniden başladı

Aralarında Citibank, Morgan Stanley gibi büyük finans şirketlerden bulunduğu birçok irili ufaklı firma, artan Omicron vakaları nedeniyle, personellerinin evden çalışacağını açıkladı. Apple, New York ofisine yeniden dönüş planlarını ertelediğini açıkladı.

Omicron virüsü eğitimi de vurdu. Yüz yüze eğitime geçen birçok üniversite yeniden çevrimiçi eğitime dönme kararı aldı. New York Üniversitesi (NYU), dönem finallerinin çevrimiçi yapılacağını açıkladı. New York’ta, üç ortaöğretim okulu da, pozitif vakaların saptanmasının ardından kapatıldı.

Başta restoranlar ve barlar olmak üzere birçok irili ufaklı işletme, artan vaka sayısı, azalan müşteriler ve getirilen yeni kısıtlamalar yüzünden yeniden kepenk kapattığı belirtildi. Artan Omicron varyantı nedeniyle kentteki birçok etkinlik ve spor müsabakaları da iptal edildi. Sahnelerini geçtiğimiz Eylül ayında uzun bir aradan sonra yeniden açan Broadway’de bazı gösteriler iptal edildi. Radio City, Noel nedeniyle yapılan tüm gösterilerin durdurulduğunu açıkladı.

Fauci:” New York’ta yaşananlar ülke için bir işaret”

Başkan Joe Biden’ın sağlık danışmanı Doktor Anthony Fauci, New York kentinde artan Omicron vakalarının, özellikle ülke genelinde henüz aşılanmamış kişilerin başına gelecek şeylerin kaçınılmaz bir işareti olarak değerlendirdi. Doktor Fauci,” New York’ta neler olduğunu görüyoruz. Temkinli olmalıyız. Hala varyant için Güney Afrika'dan gelen bazı erken klinik raporlarında belirtildiği gibi, Omicron'un önceki varyantlardan daha az ciddi hastalığa neden olup olmadığını hala belirsiz” dedi.