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New York’ta Vaka Sayısının Arttığı Bölgeler Yeniden Kapanıyor mu?

04.10.2020 21:57 | Son Güncelleme

New York’ta son on gündür yeniden artmaya başlayan Corona virüsü vakaları, yetkilileri yeni tedbirler almaya zorladı. Vaka sayılarında henüz bir azalma kaydedilmeyen 20 bölgenin yeniden kapanacağı bildirildi

New York’ta Vaka Sayısının Arttığı Bölgeler Yeniden Kapanıyor mu?

New York’ta son on gündür yeniden artmaya başlayan Corona virüsü vakaları, yetkilileri yeni tedbirler almaya zorladı. Eyalet genelinde saptanan ortalama vaka sayısının katlandığı kentteki 20 ayrı bölge geçtiğimiz hafta ‘sıcak nokta’ olarak belirlenmiş, 9 ayrı bölgede de maske takma zorunluluğu getirilmişti.

Vaka sayılarında henüz bir azalma kaydedilmeyen 20 bölgenin yeniden kapatılma ihtimali güçlendi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, düzenlediği basın toplantısında Çarşamba günü itibarıyla Corona virüsü vaka sayısının kontrol edilemediği dokuz bölgede, okulların ve zaruri hizmet vermeyen tüm işletmelerin yeniden kapatmayı planladıklarını açıkladı.

Başkan de Blasio, dokuz bölgede son bir haftada vaka oranın yüzde üçün altına düşmediğini belirterek, Brooklyn ve Queens’deki bu bölgeleri yeniden kapatmayı planladıklarını açıkladı. Başkan de Blasio, New York Valisi Andrew Cuomo’ya da aldığı bu karara destek vermesi için çağrıda bulundu.

Başkan de Blasio, kentte sıcak nokta olarak belirlenen 20 ayrı bölgenin ilk etapta dokuzunun yeniden kapanacağını, diğer 11 bölgenin de yakından takip edileceğini kaydetti.

Yeniden kapanması planlanan bölgeler arasında çoğunlukla Ortadoks Yahudiler yaşıyor. Bu bölgelerin diğer bir özelliği de çoğunun okyanus kenarında yer alan plajlar ile restoran, bar ve gece hayatının yoğun olarak yaşanıldığı bölgeler olması.

Amerika’nın en büyük kenti New York’ta vaka sayıları son dönemde önemli oranda artıyor. Geçen hafta içinde Haziran ayından bu yana ilk defa yeni vaka sayısında bir günde 1000’nin üzerine çıkıldı.

New York eyaletinde vaka sayısı 468 bin, kentinde ise 251 bin. Kentte salgının en yoğun olduğu dönemde bir günde yüzlerce kişi virüs nedeniyle yaşamını yitiriyordu. Eyalette yaklaşık 33 bin kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kentte eğitime başlanmasının da vaka artışında etkili olduğu belirtiliyor.

Amerika genelinde yapılan incelemeye göre Eylül ayında Wisconsin bir ay boyunca yüzde 111’le en fazla vaka artışının gerçekleştiği eyalet oldu.

Ülkenin en kalabalık eyaleti California vaka sayısında şu anda Amerika’da bir numara.

Eyalette vaka sayısı 850 bine yaklaşıyor. California’yı Texas ve Florida eyaletleri takip ediyor. New York ise dördüncü sırada.

Ülke genelinde ise vaka sayısı 7.5 milyona dayandı. Yaşamını yitirenlerin sayısı ise yaklaşık 210 bin.

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