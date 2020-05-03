HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. New York’ta Vaka ve Ölü Sayısı Azalıyor

New York’ta Vaka ve Ölü Sayısı Azalıyor

03.05.2020 23:35 | Son Güncelleme

New York’ta şimdiye kadar 322 bin 854 Corona virüsü vakası, salgın hastalığa bağlı 26 bin 648 can kaybı yaşandı. Son verilere göre hastaneye yatan kişi, vaka ve ölü sayısında kayda değer azalmalar olduğu açıklandı

New York’ta Vaka ve Ölü Sayısı Azalıyor

New York’ta şimdiye kadar 322 bin 854 Corona virüsü vakası, salgın hastalığa bağlı 26 bin 648 can kaybı yaşandı. Son verilere göre hastaneye yatan kişi sayısıyla vaka ve ölü sayısında kayda değer azalmalar olduğu açıklandı.

New York’ta uzun bir süredir günlük on binin üzerinde seyreden Corona virüsü vaka sayısı 3 bin 641’e , can kaybı sayısı da 280 kişiye düştü. Kentte son 24 saatte hastaneye yatan kişi sayısının da 789 olduğu açıklandı.

New York Valisi Andrew Cuomo, salgın hastalıkla ilgili rakamlarda önemli azalmalar kaydedilse de temkinli olmayı sürdüreceklerini söyledi.

Cuomo, 1918 yılında yaşanan grip salgının 10 ay sürdüğünü ve üç ayrı dalga halinde yayıldığını belirterek, “İkinci dalga birincisinden çok daha etkiliydi. Henüz her şey bitmiş değil. Aptal olamayız.“ dedi.

Yedi eyalet ortak hareket edecek

Vali Cuomo, test kitleri, solunum cihazları gibi salgın hastalıkla mücadele etmek için gerekli tıbbi malzemelerin satın alınmasında New York eyaletinin, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Connecticut, Massachusetts ve Rhode Island eyaletleriyle ortak hareket edeceğini belirtti.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, hafta sonu havanın ısınması nedeniyle birçok New Yorklu’nun parklara ve plajlara akın etmesine dikkat çekti. De Blasio, sosyal mesafe ve salgın hastalıkla ilgili alınan tedbirlere uyulmaması halinde salgın hastalığın bumerang gibi geri dönüp kent halkını yeniden vurabileceğine işaret etti.

De Blasio, “Sosyal mesafe kurallarına uymayan küçük gruplara dahi izin vermeyeceğiz. Kurallara uymamanız kentin yeniden hayata dönmesini geciktirecektir’’ dedi.

New York’ta dün yaşanan 23 derecelik hava sıcaklığıyla birlikte kent sakinleri park ve plajlara akın etmişti. Yetkiler park ve plajlarda sosyal mesafe kurallarına uymayan 51 kişiye para cezası kesildiğini açıkladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKolundaki izler ne? Yakın dostu her şeyi açıkladıKolundaki izler ne? Yakın dostu her şeyi açıkladı
Yavru Vatan'dan iyi haber! 16 gündür vaka yokYavru Vatan'dan iyi haber! 16 gündür vaka yok
Koronavirüs orayı da vurdu: Hayalet şehre döndüKoronavirüs orayı da vurdu: Hayalet şehre döndü

En Çok Okunan Haberler

Akşam ezanı erken okundu! 'İnşallah kimse orucunu bozmamıştır'

Akşam ezanı erken okundu! 'İnşallah kimse orucunu bozmamıştır'

Ömer Döngeloğlu'nun son görüntüleri ortaya çıktı

Ömer Döngeloğlu'nun son görüntüleri ortaya çıktı

Altın fiyatları ile ilgili flaş tahmin!

Altın fiyatları ile ilgili flaş tahmin!

Fenerbahçe yeni sezonun ilk bombasını patlattı!

Fenerbahçe yeni sezonun ilk bombasını patlattı!

Bakan Koca '11 Mart'tan bu yana ilk' mesajıyla paylaştı

Bakan Koca '11 Mart'tan bu yana ilk' mesajıyla paylaştı

Dünyayı şaşkına çeviren görüntü! Korona günlerinde plajlar doldu taştı

Dünyayı şaşkına çeviren görüntü! Korona günlerinde plajlar doldu taştı

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler
Fransa'da ilk Kovid-19 vakasının 27 Aralık'ta görüldüğü iddia edildi

Fransa'yı sarsan koronavirüs iddiası!

KKTC’de 16 gündür yeni koronavirüs vakası tespit edilmedi

Yavru Vatan'dan iyi haber! 16 gündür vaka yok

Fransa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 895'e yükseldi

Fransa'da can kaybı 24 bin 895'e yükseldi

Güney Kore'de flaş karar! Tedbirler gevşetiliyor

Güney Kore'de normallaşme başlıyor! Tarih: 6 Mayıs

Güney Kore'den Kim Jong-un hakkında bir iddia daha!

Kim Jong-un hakkında bir iddia daha!

Son dakika: İtalya'da 8 Mart'tan bu yana bir ilk

İtalya'da 8 Mart'tan bu yana bir ilk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.