New York’ta Vaka ve Ölü Sayısı Azalıyor

New York’ta şimdiye kadar 322 bin 854 Corona virüsü vakası, salgın hastalığa bağlı 26 bin 648 can kaybı yaşandı. Son verilere göre hastaneye yatan kişi sayısıyla vaka ve ölü sayısında kayda değer azalmalar olduğu açıklandı.

New York’ta uzun bir süredir günlük on binin üzerinde seyreden Corona virüsü vaka sayısı 3 bin 641’e , can kaybı sayısı da 280 kişiye düştü. Kentte son 24 saatte hastaneye yatan kişi sayısının da 789 olduğu açıklandı.

New York Valisi Andrew Cuomo, salgın hastalıkla ilgili rakamlarda önemli azalmalar kaydedilse de temkinli olmayı sürdüreceklerini söyledi.

Cuomo, 1918 yılında yaşanan grip salgının 10 ay sürdüğünü ve üç ayrı dalga halinde yayıldığını belirterek, “İkinci dalga birincisinden çok daha etkiliydi. Henüz her şey bitmiş değil. Aptal olamayız.“ dedi.

Yedi eyalet ortak hareket edecek

Vali Cuomo, test kitleri, solunum cihazları gibi salgın hastalıkla mücadele etmek için gerekli tıbbi malzemelerin satın alınmasında New York eyaletinin, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Connecticut, Massachusetts ve Rhode Island eyaletleriyle ortak hareket edeceğini belirtti.