New York’ta Vakalar Arttı Yeni Tedbirler Getirildi

ABD’de Corona virüsünden en fazla can kaybının yaşandığı New York eyaletinde son bir haftada hızla artan vaka sayısı yetkililerin yeni tedbirler almasına neden oldu. Salgın hastalığın başladığı Mart ayından itibaren 573 bin 248 Corona virüsü vakasının saptandığı eyalette 33 bin 876 kişi yaşamını yitirdi.

New York Valisi Andrew Cuomo, artan vakalar nedeniyle ek tedbirler almak zorunda kaldıklarını söyledi. Vali Cuomo, New York’ta sadece yüzde 25 kapasiteyle çalışan restoran ve barların akşam 22.00’den sonra kapanacağını açıkladı. Kalabalıkların oluştuğu spor salonları ve sağlık kulüplerinin de akşamları kapanacağını belirtti. Vali Cuomo, alınan yeni kararların önümüzdeki Cuma gününden itibaren yürürlüğe gireceğini kaydetti.

“Salgın hastalıkla mücadelede New Yorklular da kendilerine düşeni yapmalı”

New York Valisi Cuomo, Corona virüsü salgınının ülke genelinde her geçen gün daha da kötüleştiğini, sonbaharda vaka sayılarının yükseldiğini kaydetti. Vali Cuomo, harekete geçip bazı kararlar aldıklarını ancak New Yorklular'ın da salgın hastalıkla mücadelede kendilerine düşeni yapmak zorunda olduklarını belirtti. Vali Cuomo,” Maske takın. Testinizi yaptırın. Hazırlanan sağlık raporlarını takip edin. Bu konuyu ciddiye alın” dedi.

Vali Cuomo, dün 164 bin 300 test yapıldığını, 4 bin 820 kişide virüs saptandığını eyalet genelinde bulaşma oranının da yüzde 2,93 oranına yükseldiğini belirterek,”1628 yatan hastamız var. Maalesef dün 21 kişi yaşamını yitirdi” dedi