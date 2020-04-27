New York’ta Vakalar Arttıkça Tıbbi Malzeme Sıkıntısı da Büyüyor

ABD'nin New York eyaletinde Corona virüsüne bağlı vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 669 artarak 92 bin 381'e, ölü sayısı da 432 artarak 2 bin 373 kişiye yükseldi.

New York’ta, salgın hastalık nedeniyle hastanede tedavi gören kişi sayısı da arttı. Son verilere göre 3 bin 396’sı yoğun bakımda olmak üzere 16 bin 779 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan hastalardan 7 bin 434’ü de taburcu edildi.

New York’ta çeşitli bölgelere kurulan sahra hastanelerine ek olarak Brooklyn gemi terminaliyle, Staten Island bölgesindeki South Beach’e yeni geçici hastanelerin kurulacağı, ayrıca otel, yurt gibi benzeri bir çok tesisin de hastaneye dönüştürüleceği açıklandı.

New York’ta endişeli bir şekilde yükselen Corona virüsü vakası bir çok hastanede tıbbi malzeme sıkıntısına neden oluyor. New York’taki bir çok hastanede başta maske, sıhhi malzeme, ilaç gibi genel sağlık ihtiyaçlarının karşılanamadığı belirtiliyor.

ABD’nin her tarafından gönderilen tıbbi malzeme yardımına rağmen vaka sayısı artıp salgın hastalığın zirve yapacağı günler için yetersiz kalan tıbbi malzeme sorunu yetkilileri endişelendiriyor.