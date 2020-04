New York’ta Vakalar Arttıkça Tıbbi Malzeme Sıkıntısı da Büyüyor

ABD’nin her tarafından gönderilen tıbbi malzeme yardımına rağmen vaka sayısı artıp salgın hastalığın zirve yapacağı günler için yetersiz kalan tıbbi malzeme sorunu yetkilileri endişelendiriyor.

New York’ta endişeli bir şekilde yükselen Corona virüsü vakası bir çok hastanede tıbbi malzeme sıkıntısına neden oluyor. New York’taki bir çok hastanede başta maske, sıhhi malzeme, ilaç gibi genel sağlık ihtiyaçlarının karşılanamadığı belirtiliyor.

New York’ta çeşitli bölgelere kurulan sahra hastanelerine ek olarak Brooklyn gemi terminaliyle, Staten Island bölgesindeki South Beach’e yeni geçici hastanelerin kurulacağı, ayrıca otel, yurt gibi benzeri bir çok tesisin de hastaneye dönüştürüleceği açıklandı.

New York’ta, salgın hastalık nedeniyle hastanede tedavi gören kişi sayısı da arttı. Son verilere göre 3 bin 396’sı yoğun bakımda olmak üzere 16 bin 779 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan hastalardan 7 bin 434’ü de taburcu edildi.

ABD'nin New York eyaletinde Corona virüsüne bağlı vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 669 artarak 92 bin 381'e, ölü sayısı da 432 artarak 2 bin 373 kişiye yükseldi.

“Altı gün yetecek solunum cihazımız kaldı”

New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette yoğun bakımdaki artan hasta sayısına yetecek kadar solunum cihazı kalmadığını söyledi. Stoklarında sadece 6 günlük yoğun bakım hastasının ihtiyacına cevap verecek 2200 kadar solunum cihazı kaldığını ifade eden Cuomo, ''Federal hükümetten 4400 solunum cihazı geldi. Onların da stoklarında fazla olduğunu zannetmiyorum. Yoğun bakımdaki ihtiyaçlar artarsa başka formüller yaratmak durumundayız. Solunum cihazlarını iki hasta arasında paylaştırabiliriz. Bir günde yoğun bakıma yaklaşık 350 hasta geliyor. Elimizdeki solunum cihazları yeterli değil'' dedi.

Vali Cuomo, salgın hastalığın ne zaman zirve yapacağı konusundaysa, ''Farklı modeller var. Farklı modellere göre farklı senaryolar, farklı tarihler ortaya çıkıyor. Salgın hastalığın zirve yaptığı tarih bazı modellerde 3 ile 7 gün, bazı modellerde ise 3 ile 30 gün arasında gerçekleşiyor” dedi.

85 bin gönüllü sağlık çalışanı

Vali Cuomo, ABD’nin bir çok eyaletinden New York’ a yardım için gelen gönüllü sağlık çalışanlarına şükran duyduğunu belirterek, “Eyalet dışından 21 bin sağlık çalışanı New York’a yardıma gelmek için gönüllü oldu. Bu çok onur verici bir durum. New Yorklular bu iyiliği unutmayacaktır. Biz bu durumu atlatacağız. Size söz veriyorum sizin de ihtiyaç duyduğunuz zaman ilk başta ben olmak üzere yanınızda olacağız. Sizlere minnettarız” dedi.