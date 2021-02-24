New York’ta Vakalar Azaldı Kısıtlamalar Gevşetildi

Son bir yılda 1 milyon 641 bin 112 Corona virüsü vakasının saptandığı, 47 bin 259 kişinin yaşamını yitirdiği New York’ta, vakalar, hastanede tedavi görenler ve can kayıpları sayısının azalması üzerine eyaletteki birçok kısıtlama gevşetiliyor.
New York kentinde, dünden itibaren, açık ve kapalı tüm spor salonları, kapasitelerinin yüzde 10'u kadar seyirci alma izniyle birlikte yeniden açıldı.
Kentte Mart ayının ilk haftasından itibaren, restoran, kafe ve barların kapalı mekanlarında kabul edebilecekleri müşteri sayısı, kapasitelerinin yüzde 25’inden yüzde 35’ine yükseltileceği açıklandı.
Yine Mart ayının ilk haftasından itibaren sinema salonlarının kapasitelerinin dörtte biri oranında ancak elli kişiyi geçmeyecek şekilde seyirci alıp, yeniden açılmalarına izin verileceği de belirtildi.
Yarından itibaren New York kentindeki ortaokullarda yüz yüze eğitimin yeniden başlayacağı kaydedildi.
Yetkililer, New York eyaletinde bugüne kadar yaklaşık yedi milyon kişinin aşı olmaya hak kazandığını ancak federal hükümetin eyalete haftada 300 bin doz aşı gönderdiğini belirterek, federal hükümetten gelecek olan aşı sayısının artacağı bilgisini verdi.
New York Valisi: "Salgında kentte yaşanan adaletsizliği gidereceğiz”
New York’ta salgın yüzünden en fazla can kaybının yaşandığı, çoğunlukla Latin kökenli ve siyahların yaşadığı iki ayrı bölgede, haftada 20 bin ila 30 bin doz aşı yapılacak, sadece bulundukları bölgede yaşayan topluluklara öncelik verilecek iki toplu aşı merkezi açıldı.
New York Valisi Andrew Cuomo, bu bölgelerde açılan iki merkezle Corona virüsü salgınının kentte yarattığı adaletsizliği gidermiş olacaklarını söyledi.
Cuomo, kentin Queens bölgesindeki yeni toplu aşı merkezi York College’da düzenlediği basın toplantısında, aşı yapma kapasitesi yüksek yeni merkezlerin açılmasının salgın hastalıkla mücadelede önemli bir adım olduğunu belirterek, "Burası, New York eyaletindeki en büyük toplu aşılama merkezi olacak. Önceki gün açılışını yaptığımız Brooklyn'deki Medgar Evers ise diğer bir toplu aşı merkezi. Bu merkezlerde haftada en az 20 bin kişiye aşı yapılacak. Bu açılan yeni toplu aşı merkezleriyle birlikte, kentte aşıya en çok ihtiyacı olan topluluklara hizmet vermiş olacağız. Daha çok siyahın öldüğü, daha çok Latin kökenlilerin öldüğü, daha yüksek pozitif oranın olduğu, daha az testin yapıldığı bu bölgelerde salgının yoğun olduğu dönemlerde yarattığı adaletsizliği düzelteceğiz” dedi.
Vali Cuomo, New York’ta bu bölgelerde yaşayanların salgından en fazla etkilenenler olduğunu belirterek, "Temelde yardıma en ihtiyacı olan topluluklara öncelik tanımamız gerekiyor. Bugün burada yaptığımız şey bu. Bu bölgede yaşayanlara daha önce yaşadıkları eşitsizlikler yüzünden öncelik vermemiz gerekiyordu. Çünkü bu iki yeni toplu aşı merkezinin bulunduğu bölgelerde yaşayanlar salgından en çok etkilenen topluluklardı” diye konuştu.
Cuomo, Queens ve Brooklyn bölgelerinde yeni açılan toplu aşı merkezlerinin, öncelikle beyaz olmayan topluluklara hizmet vereceğini belirterek, “sosyal eşitlik" getirmeyi amaçladıklarını kaydetti.
New York’ta binlerce öğrenci sınıflarına yeniden dönüyor
New York’taki ortaokul öğrencilerinin, yarından itibaren okullarına geri döneceği açıklandı. New York Belediyesi Eğitim Dairesi, uzun bir süre okullarından ayrı kalan öğrencilerin yarından itibaren sınıflarına geri döneceğini bildirdi.
Yetkililerin verdiği bilgiye göre, tahminen 62 bin ortaokul öğrencisi ve 16 bin çalışan okullara geri dönecek. New York’ta, ilkokul ve özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin de Aralık ayından itibaren okullarına geri döndüğü belirtilerek, şimdi sıranın kentteki lise öğrencilerine geldiği kaydedildi.
“Liseliler de yakında okullarına dönecek”
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio bugün yaptığı açıklamada, New York’ta liselerin birkaç hafta içinde yeniden açılacağını söyledi.
Başkan de Blasio, “New York’ta devlet liselerinin yeniden yüz yüze eğitime açılması konusunda umutluyum. Liselerde yeniden yüz yüze eğitimin başlaması için gerekli tüm şartlar sağlanırsa önümüzdeki birkaç hafta içinde bir duyuru yapacağım” dedi.
New York Belediye Başkanı Blasio, şehir genelinde uygulanan testlerde vaka sayısı oranlarında her geçen gün iyileşme görüldüğünü belirterek, “Her gün daha fazla aşı yapılıyor. Bu çerçevede okullarımızı yeniden açıyoruz” dedi.