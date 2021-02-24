New York’ta Vakalar Azaldı Kısıtlamalar Gevşetildi

Son bir yılda 1 milyon 641 bin 112 Corona virüsü vakasının saptandığı, 47 bin 259 kişinin yaşamını yitirdiği New York’ta, vakalar, hastanede tedavi görenler ve can kayıpları sayısının azalması üzerine eyaletteki birçok kısıtlama gevşetiliyor.

New York kentinde, dünden itibaren, açık ve kapalı tüm spor salonları, kapasitelerinin yüzde 10'u kadar seyirci alma izniyle birlikte yeniden açıldı.

Kentte Mart ayının ilk haftasından itibaren, restoran, kafe ve barların kapalı mekanlarında kabul edebilecekleri müşteri sayısı, kapasitelerinin yüzde 25’inden yüzde 35’ine yükseltileceği açıklandı.

Yine Mart ayının ilk haftasından itibaren sinema salonlarının kapasitelerinin dörtte biri oranında ancak elli kişiyi geçmeyecek şekilde seyirci alıp, yeniden açılmalarına izin verileceği de belirtildi.

Yarından itibaren New York kentindeki ortaokullarda yüz yüze eğitimin yeniden başlayacağı kaydedildi.

Yetkililer, New York eyaletinde bugüne kadar yaklaşık yedi milyon kişinin aşı olmaya hak kazandığını ancak federal hükümetin eyalete haftada 300 bin doz aşı gönderdiğini belirterek, federal hükümetten gelecek olan aşı sayısının artacağı bilgisini verdi.