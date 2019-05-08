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New York'ta yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 19:14 | Son Güncelleme

Harlem'deki bir binanın 5. katındaki dairede çıkan yangında 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin New York kentinde bir apartmanda çıkan yangında 4'ü çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi.

New York'un Harlem bölgesinde gece saatlerinde, mülkiyeti kent yönetimine ait olan 109 yıllık bir binanın 5. katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine intikal eden itfaiye yetkilileri yangının çıktığı dairede 2 yetişkin ve 4 çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

İtfaiye yetkilisi Daniel A. Nigro, yangının kurbanı olan çocukların en küçüğünün 3, en büyüğünün 11 yaşında olduğunu belirterek, "Yangının mutfaktan çıktığını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

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