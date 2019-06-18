New York’ta Yasadışı Göçmenler Ehliyet Alabilecek

Amerika’da en fazla yasadışı göçmenin yaşadığı eyaletlerden biri olan New York’ta, yasa dışı göçmenlere ehliyet verilmesiyle ilgili hazırlanan yasa tasarısı kabul edildi. Bu gelişme, Başkan Donald Trump’ın göçmenlik yetkililerinin ülkede yasal olmayan göçmenleri sınır dışı işlemlerine başlayacaklarını Twitter hesabından açıklamasının bir gün sonrasına denk geldi.
New York Eyalet Senatosu’nda dün yasadışı göçmenlere aynı zamanda eyalet kimliği olarak da tanınan ehliyet verilmesiyle ilgili yasa tasarısı oylandı. Tasarı, 29 hayır oyuna karşılık kullanılan 33 evet oyuyla kabul edildi.
Yasadışı göçmenlerin ehliyet almasına imkan veren tasarının eyalet senatosundan geçmesi sonrasında gözler valiye çevrilmişti.
Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu New York Senatosu’nda kabul edilmesi halinde tasarıyı imzalayıp imzalamama konusunda bazı çekinceleri olduğu belirtilen Vali Coumo, tasarıyı dün gece imzaladı.
Trump’ın yasadışı göçmenleri sınır dışı kararına rağmen 13 eyalet ehliyet veriyor
Başkan Donald Trump’ın yasadışı göçmenlere yönelik politikaları ülke genelinde etkisini gösterse de yasadışı göçmenleri tanıyan 13 ayrı eyalet statülerine bakmadan kaçak durumda yaşayan bu kişilere ehliyet ve eyalet kimliği sağlıyor.
Federal yönetimin yasadışı göçmenlere karşı başlattığı tutuklama, sınır dışı edilme gibi yöntemlerin aksine bu 13 eyalet yasadışı göçmenlere karşı bir ayrımcılık politikası uygulamıyor.
California, Colorado Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maryland, New Mexico, Nevada, Utah, Vermont, Washington ve District of Columbia eyaletlerinde yaşayan yasadışı göçmenler herhangi bir Amerikan vatandaşı ya da ülkede yasal statüyle yaşayan diğer kişiler gibi ehliyet alabiliyor. New York, valinin tasarıyı imzalayarak resmiyete geçirmesinden sonra yasadışı göçmenlere ehliyet veren 13. eyalet oldu.
New York’ta yasadışı göçmenleri tanıyan radikal kararlar
Ülkede en fazla yasadışı göçmenin yaşadığı California’dan sonra yaklaşık 750 bin yasadışı göçmene ev sahipliği yapan New York’ta da göçmenlikle ilgili radikal kararlar birbiri ardından alınmaya başlamıştı.
Geçen Ocak ayında da New York’ta yaşayan yasadışı göçmenlerin üniversite eğitimleri için eyaletten finansal destek almalarının önünü açan yasa tasarısı New York Eyalet Senatosu’nda kabul edilmişti.
New York eyalet bütçesinden yasadışı göçmen çocuklarına üniversite eğitimlerine finansal destek sağlanması için 27 milyon dolar ayrıldı.
New York Belediye Meclisi geçen aylarda aldığı bir kararla yasadışı göçmenlere ehliyet verilmesi yönünde eyalete tavsiyede bulunmuştu. Çoğunluğunu Demokratlar’ın oluşturduğu New York eyalet meclisi ve senatosu da yasadışı göçmenlere ehliyet verilmesiyle ilgili tasarıları gündemine almış, tasarı eyalette çok büyük tartışmalara neden olmuştu.
11 Eylül sonrası alınan karar 18 yıl sonra değişti
New York, 90 yıldır eyaletlerinde yaşayan kişilerin yasal statülerine bakılmaksızın ehliyet veren eyaletlerden biriydi. Ancak 11 Eylül terör saldırılarının ardından, 2002 yılında dönemin valisi Pataki aldığı bir kararla, sosyal sigorta numarası olmayanlara ehliyet verilmesini durdurdu.
Bu yasayla birlikte günümüze kadar sosyal sigorta numarası olmayanlara New York’ta ehliyet verilmesi engellendi. Daha sonra bu yasaya sosyal sigorta numarasının dışında başvuru yapanın bir de ülkede yasal statüde olması gerektiğiyle ilgili bir madde eklendi. O günden bugüne göçmen dostu eyalet olan New York’ta yasadışı göçmenler ehliyet alamıyordu.
New York’ta yaklaşık 750 bin yasadışı göçmenin yaşadığı tahmin ediliyor. Yürürlüğü giren yeni yasayla birlikte yasadışı göçmenler arasındaki 250-300 bin kişinin de ehliyet alacağı tahmin ediliyor.
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