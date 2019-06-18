New York’ta Yasadışı Göçmenler Ehliyet Alabilecek

Amerika’da en fazla yasadışı göçmenin yaşadığı eyaletlerden biri olan New York’ta, yasa dışı göçmenlere ehliyet verilmesiyle ilgili hazırlanan yasa tasarısı kabul edildi. Bu gelişme, Başkan Donald Trump’ın göçmenlik yetkililerinin ülkede yasal olmayan göçmenleri sınır dışı işlemlerine başlayacaklarını Twitter hesabından açıklamasının bir gün sonrasına denk geldi.

New York Eyalet Senatosu’nda dün yasadışı göçmenlere aynı zamanda eyalet kimliği olarak da tanınan ehliyet verilmesiyle ilgili yasa tasarısı oylandı. Tasarı, 29 hayır oyuna karşılık kullanılan 33 evet oyuyla kabul edildi.

Yasadışı göçmenlerin ehliyet almasına imkan veren tasarının eyalet senatosundan geçmesi sonrasında gözler valiye çevrilmişti.

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu New York Senatosu’nda kabul edilmesi halinde tasarıyı imzalayıp imzalamama konusunda bazı çekinceleri olduğu belirtilen Vali Coumo, tasarıyı dün gece imzaladı.

Trump’ın yasadışı göçmenleri sınır dışı kararına rağmen 13 eyalet ehliyet veriyor

Başkan Donald Trump’ın yasadışı göçmenlere yönelik politikaları ülke genelinde etkisini gösterse de yasadışı göçmenleri tanıyan 13 ayrı eyalet statülerine bakmadan kaçak durumda yaşayan bu kişilere ehliyet ve eyalet kimliği sağlıyor.