New York’ta Yasadışı Göçmenler Ehliyet Alabilecek

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu New York Senatosu’nda kabul edilmesi halinde tasarıyı imzalayıp imzalamama konusunda bazı çekinceleri olduğu belirtilen Vali Coumo, tasarıyı dün gece imzaladı.

New York Eyalet Senatosu’nda dün yasadışı göçmenlere aynı zamanda eyalet kimliği olarak da tanınan ehliyet verilmesiyle ilgili yasa tasarısı oylandı. Tasarı, 29 hayır oyuna karşılık kullanılan 33 evet oyuyla kabul edildi.

Amerika’da en fazla yasadışı göçmenin yaşadığı eyaletlerden biri olan New York’ta, yasa dışı göçmenlere ehliyet verilmesiyle ilgili hazırlanan yasa tasarısı kabul edildi. Bu gelişme, Başkan Donald Trump’ın göçmenlik yetkililerinin ülkede yasal olmayan göçmenleri sınır dışı işlemlerine başlayacaklarını Twitter hesabından açıklamasının bir gün sonrasına denk geldi.

Federal yönetimin yasadışı göçmenlere karşı başlattığı tutuklama, sınır dışı edilme gibi yöntemlerin aksine bu 13 eyalet yasadışı göçmenlere karşı bir ayrımcılık politikası uygulamıyor.

California, Colorado Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maryland, New Mexico, Nevada, Utah, Vermont, Washington ve District of Columbia eyaletlerinde yaşayan yasadışı göçmenler herhangi bir Amerikan vatandaşı ya da ülkede yasal statüyle yaşayan diğer kişiler gibi ehliyet alabiliyor. New York, valinin tasarıyı imzalayarak resmiyete geçirmesinden sonra yasadışı göçmenlere ehliyet veren 13. eyalet oldu.

New York’ta yasadışı göçmenleri tanıyan radikal kararlar

Ülkede en fazla yasadışı göçmenin yaşadığı California’dan sonra yaklaşık 750 bin yasadışı göçmene ev sahipliği yapan New York’ta da göçmenlikle ilgili radikal kararlar birbiri ardından alınmaya başlamıştı.

Geçen Ocak ayında da New York’ta yaşayan yasadışı göçmenlerin üniversite eğitimleri için eyaletten finansal destek almalarının önünü açan yasa tasarısı New York Eyalet Senatosu’nda kabul edilmişti.