New York’ta Yeni Türkevi Binası Açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki 36 katlı yeni Türkevi binasının açılışını yaptı. Erdoğan açılış töreninde yaptığı konuşmada, inşaatı yaklaşık 4 yıldır süren yeni Türkevi binasının kapısının herkese açık olacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, eski binanın arsasının 1977 yılında alınmasını sağlayan Süleyman Demirel ve İhsan Sabri Çağlayangil’i andı. Açılış töreni ve kurdele kesimine Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de katıldı.

Erdoğan, "Türkevi binamızın kapılarının herkese açık olduğunun altını bir kez daha çiziyorum. New York'un örnek binalarından biri olacak Türkevi'nin milletimize, ABD'ye hayırlı olmasını diliyorum. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023'e giden süreçte Türkevi binamız, uluslararası toplumdaki yerimizin de bir yansıması olacaktır” dedi.

“New York’un örnek binalarından biri olacak”

Erdoğan, Türkevi'nin ziyaretçileri ve çalışanları tarafından samimiyetle sahiplenilerek arzu ettikleri konuma geleceğini düşündüğünü belirterek, "Bunun için Türkevi binamızın kapılarının herkese açık olduğunun altını bir kez daha çiziyorum. New York'un örnek binalarından biri olacak Türkevi'nin milletimize, ABD'ye hayırlı olmasını diliyorum. Bu binanın inşasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Açılışa gösterdiğiniz ilgi ve katılımdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Türkevi’nin, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Nezdindeki Daimi Temsilciliği'ne ve New York Başkonsolosluğu'na ev sahipliği yapacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti New York Temsilciliği’nin de Türkevi’nde faaliyet göstereceğini belirtti.

“Daha adil bir küresel düzeni savunuyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler binasının tam karşısında bu denli önemli bir eseri hayata geçirmemiz ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, "Türkiye, Birleşmiş Milletler'in kurucu üyelerinden biri olarak uluslararası barışın ve güvenliğin tesisi için gösterilen çabalara aktif katkı sağlıyor. Uluslararası misyonlarda üstlendiğimiz sorumlulukları başarıyla yerine getirdik, getiriyoruz. Küresel sorunların çok taraflılık temelinde çözülmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz. Dünya beşten büyüktür diyerek daha adil bir küresel düzeni savunuyoruz. Girişimci ve insani dış politikamızla, uluslararası alanda etkin roller üstlenerek, milyonlarca mazlum göçmene kapılarımızı açarak, daha adil bir sistem tahayyülünün hayata geçirilmesi için çaba harcıyoruz. Türkevi binamız, Birleşmiş Milletler'e, çok taraflılığa, adalete ve barışa olan inancımızın da bir sembolüdür. Büyüyen, gelişen ve güçlenen Türkiye’nin diplomatik ağırlığının ve vizyonunun yeni bir nişanesini burada yükselttik” diye konuştu.

“Binanın birçok malzemesi Türkiye’den geldi”

Erdoğan, dört yıl önce temeli atılan Türkevi binasının açılışından duyduğu memnuniyeti ve gururu ifade etti. Binanın inşaatında kullanılan birçok malzemenin Türkiye’den ABD’ye getirildiğini vurgulayan Erdoğan, "Temelini dört yıl önce attığımız ve bugün açılışını yaptığımız yeni Türkevi binamızın hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Bugün haklı bir gurur yaşıyoruz. Gururluyuz. Çünkü bu eserle New York’un siluetine tarihi mimarimizin güzelliklerini yansıtıyoruz. Devletimize milletimize kalıcı bir eser daha kazandırıyoruz. Gururluyuz. Çünkü mimarlarımızın mühendislerin işçi kardeşlerimizin alın teriyle muhteşem bir eserin inşasını tamamladık. Bu göz kamaştıran binanın inşasında kullanılan malzeme ve tefrişat unsurları büyük bir ölçüde Türkiye’den getirildi. Mimarinin ve mühendisliğin en son imkanlarının kullanıldığı binamızın tasarımı iklim değişikliğini konuştuğumuz şu dönemde çevreye duyarlılık esasında göre yapıldı. Böylece Türkiye bu eserle birikimini büyüklüğünü ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardı” dedi.

Demirel ve Çağlanyangil’i de andı

Erdoğan, Türkevi binasına hizmeti geçenleri de andı. “Bu binanın bu konuma gelmesinde pek çok ismin payı oldu. Rahmetli Süleyman Demirel başta olmak üzere, eski dışişleri bakanlarımızdan merhum İhsan Sabri Çağlayangil tarafından devletimize kazandırılan arsa üzerinde yükseldi. Kültürümüzde laleden ilham alınarak Selçuk motifleriyle tasarlanan Yeni Türkevi'ne kavuştu. 1977 -2013 yılları arasındaki hizmet döneminin ardından New York Başkonsolosluğumuza ev sahipliği yapacak. BM binasının tam karşısında bu denli önemli eseri hayata geçirmemiz ayrı bir anlam taşıyor” dedi.

“Türkevi binamız adalete ve barışa olan inancımızın da bir sembolüdür”

"Dünya beşten büyüktür" diyerek, çok kutuplu, çok merkezli, daha kapsayıcı bir küresel düzeni savunduğunu belirten Erdoğan, “Türkevi binamız BM, adalete ve barışa olan inancımızın da bir sembolüdür. Türkevi binamız uluslararası toplumdaki yerimizin de bir yansıması olacaktır. Temele bıraktığım mektupta da olmak üzere inşallah binamız uzun bir süre görev verecektir. Türkevi ABD'de yaşayan vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza da yeni bir çatı olacaktır. Genişleyen imkanlarımız sayesinde başkonsolosluk hizmetlerimiz burada çok daha iyi bir şekilde yürütülecektir” dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres de katıldı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de açılış töreninde yaptığı konuşmada, korunmaya muhtaç mültecilere desteğinden dolayı Türkiye’ye en içten teşekkürlerini sunduğunu belirterek, "Türkiye ile BM arasında mükemmel bir işbirliği var. Bugün aranızda olmak gurur verici. Türkiye birçok konuda merkez bir ülke konumunda. Savaştan, insan hakları ihlallerinden, zorluklardan kaçan insanlar için Türkiye elinden geleni yaptı. Türkiye ile bu zorlukları aşmak için ortak çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

