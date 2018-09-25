New York’ta Yoğun Diplomasi Trafiği

Görüşmede, Soçi Mutabakatının ardından İdlib Çatışmasızlık bölgesine yönelik alınan tedbirler, Suriye siyasi sürecinin önemli bir adımını teşkil edecek ‘Anayasa Komitesi’nin’ hayata geçirilmesi ile mültecilerin durumu hakkında da istişarelerde bulunuldu. Bazı önemli küresel ve bölgesel konuların da görüşmede ele alındığı kaydedildi. Birleşmiş Milletler de Erdoğan ile Guterres görüşmesinin ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada, ''BM Genel Sekreteri, Türkiye'nin 3,5 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapması ayrıca BM ile Türkiye arasındaki olağanüstü işbirliğine övgüde bulundu. Genel Sekreter ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki son durumu karşılıklı görüştüler. Genel Sekreter, İdlib'de silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturmak için 17 Eylül'de imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı'' denildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres, Türkiye ve BM arasındaki yakın işbirliğini daha da güçlendirme kararlılıklarını teyit ettiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 73. Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu New York’taki diplomatik temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazartesi günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından makamında ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler, ülkelerin daimi temsilcilikleri ve liderlerinin kaldıkları otellerde gerçekleşen yoğun görüşme trafiğinin73. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Çalışmalarının sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

73. Birleşmiş Milletler Genel Kurul Çalışmaları için New York’a gelen 150 yakın ülkenin liderleri aralarındaki ikili ve çoklu görüşmeler haftanın ilk gününde yoğunluk kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından Dünya Ekonomi Forumu kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab'ı kabul etti. Erdoğan, daha sonra Belçika Başbakanı Charles Michel’le görüştü. Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı kabul etti. Görüşmede Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar ve Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da bulundu.

Erdoğan daha sonra Japonya Başbakanı Shinzo Abe'yi BM Genel Merkezi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik etti.

Ruhani ile görüştü

Erdoğan, daha sonra İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile BM Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan eşlik etti. Görüşme sonrasında taraflardan herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

