New York’ta Yüz Gün Sonra Hayata Dönüş İçin İlk Adım

Dünyada Corona virüsü salgınında en fazla can kaybının yaşandığı kent olan New York’ta yüz gün sonra hayata yeniden dönüşün ilk adımları atıldı. New York eyaleti genelinde şimdiye kadar 400 binin üstünde vaka tespit edildi, can kayıpları 30 bin kişiyi aştı.

New York kentinde salgın hastalığa bağlı 22 binden fazla kişi yaşamını yitirirken kent sınırları dışında kalan ancak şehrin banliyöleri olarak kabul edilen, Long Island, Westchester gibi bölgelerde salgın hastalığa bağlı binlerce can kaybı yaşandı.

Komşu eyaletler New Jersey’in New York'a yakın ve daha çok kentte çalışan kişilerin yaşadığı bölgelerinde de binlerce kişi salgın hastalık yüzünden yaşamını kaybetti.

New York’ta hayata dönüşün ilk adımları son 24 saatte atıldı. Kentte bazı perakende satış mağazaları, işyerleri alınan önlemler çerçevesinde yeniden açıldı. Son 24 saatte en 400 bin kişinin yüz gün sonra yeniden işbaşı yaptığı kaydedildi.

Son 24 saatteki protestolarda ilk defa hiç kimse gözaltına alınmadı

New York’ta George Floyd’un öldürülmesiyle başlayan protestolarda kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Gece uygulanan sokağa çıkma yasağının Pazar gününden itibaren sonlandırılması Corona virüsü salgınıyla, protestolarla ve yağmalamaların en yoğun yaşandığı kentte, New Yorklular'ın biraz da olsa nefes almasını sağladı. Yeniden hayata dönüşün ilk gününde kentin her bölgesinde protestolar devam etse de ilk kez hiçbir protestocu gözaltına alınmadı.