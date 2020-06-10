New York’ta Yüz Gün Sonra Hayata Dönüş İçin İlk Adım

New York’ta George Floyd’un öldürülmesiyle başlayan protestolarda kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Gece uygulanan sokağa çıkma yasağının Pazar gününden itibaren sonlandırılması Corona virüsü salgınıyla, protestolarla ve yağmalamaların en yoğun yaşandığı kentte, New Yorklular'ın biraz da olsa nefes almasını sağladı. Yeniden hayata dönüşün ilk gününde kentin her bölgesinde protestolar devam etse de ilk kez hiçbir protestocu gözaltına alınmadı.

Son 24 saatteki protestolarda ilk defa hiç kimse gözaltına alınmadı

New York’ta hayata dönüşün ilk adımları son 24 saatte atıldı. Kentte bazı perakende satış mağazaları, işyerleri alınan önlemler çerçevesinde yeniden açıldı. Son 24 saatte en 400 bin kişinin yüz gün sonra yeniden işbaşı yaptığı kaydedildi.

Komşu eyaletler New Jersey’in New York'a yakın ve daha çok kentte çalışan kişilerin yaşadığı bölgelerinde de binlerce kişi salgın hastalık yüzünden yaşamını kaybetti.

New York kentinde salgın hastalığa bağlı 22 binden fazla kişi yaşamını yitirirken kent sınırları dışında kalan ancak şehrin banliyöleri olarak kabul edilen, Long Island, Westchester gibi bölgelerde salgın hastalığa bağlı binlerce can kaybı yaşandı.

Dünyada Corona virüsü salgınında en fazla can kaybının yaşandığı kent olan New York’ta yüz gün sonra hayata yeniden dönüşün ilk adımları atıldı. New York eyaleti genelinde şimdiye kadar 400 binin üstünde vaka tespit edildi, can kayıpları 30 bin kişiyi aştı.

“Virüs herkese eşit davranmadı”

New York’ta son 24 saatte Corona virüsüne bağlı 49 can kaybı yaşandı. New York Valisi Andrew Cuomo, rakamlarda oldukça düşme yaşandığını kaydedildiğini belirterek, “ New York kenti doğru yolda ilerliyor” dedi.

Vali Cuomo New York kentinde günde 50 bin testin yapıldığını belirterek, “Kentte birçok yerde vakalar azalsa da bazı semtlerde hala yüksek. Bu bölgelerde daha çok geliri düşük olan azınlıkların yaşadığı bölgeler. Bu virüs herkese eşit davranmadı. Fakirleri vurdu” diye konuştu.

“Başkan Trump özür dilemeli”

New York Valisi Cuomo, Başkan Donald Trump’ın Buffalo’daki protestolar sırasında polisin 75 yaşında bir kişiyi itmesini kurgu olduğunu, protestocunun faşizm karşıtı Antifa hareketinin kışkırtıcısı olduğunu ima eden sosyal medya paylaşıma büyük tepki gösterdi.

Trump’ın tweetini “iğrenç” olarak nitelendiren Vali Cuomo “ Başkan özür dilemeli. Bu kişiyi Antifa ile ilişkilendirdi. Elinde hiçbir kanıt olmadan suçladı” dedi.

