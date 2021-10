New York’ta Zorunlu Aşı Kararı Protesto Edildi

NEW YORK- New York Belediyesi’nin çalışanlarına getirdiği zorunlu Corona virüsü aşısı uygulaması, kentin birçok bölgesinde düzenlen yürüyüşlerle protesto edildi.

Aralarında polis, sağlık, ilk yardım ekip çalışanları ve itfaiyecilerin de bulunduğu binlerce belediye çalışanı kararı protesto etmek için New York’ta sokaklara döküldü. Protestocular, Brooklyn Köprüsü’nü bir süre araç trafiğe kapattı.

New York kentinin en büyük polis sendikası olan Polis Hayırseverler Derneği, Belediye Başkanı Bill de Blasio’nun, aşı olmayan belediye çalışanlarının 29 Ekim tarihine kadar zorunlu aşı olmamaları halinde, maaşlarının ödenmeyip, ücretsiz izne çıkartılması yönündeki kararını durdurmak için mahkemeye başvurdu. Kentin en büyük polis sendikası, kararı durdurmak için New York Eyaleti Yüksek Mahkemesi’ne başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Yaklaşık 50 bin aktif görevli ve emekli polisin kayıtlı olduğu Polis Hayırseverler Derneği Başkanı Patrick Lynch, Eyalet Yüksek Mahkemesi’nden 29 Ekim tarihi öncesinde lehlerine bir karar çıkacağı görüşünde olduğunu belirtti.

160 bin belediye çalışanı aşı olmadı

New York Belediye Başkanı de Blasio, 330 bini aşkın belediye çalışanının 29 Ekim tarihine kadar zorunlu olarak en az ilk doz Corona virüsü aşısı yaptırmasını zorunlu tutmuş, yaptırmayanları ücretsiz izne ayıracağını ve maaş ödemeyeceğini, aşı yaptıran çalışanlarına da 500 dolar ikramiye vereceğini açıklamıştı. New York Belediyesi çalışanlarından yaklaşık 160 bin kişinin henüz Corona virüsü aşısı olmadığı belirtilmişti.

"Karara uymayacağız"

Binlerce belediye çalışanı, New York Belediye Başkanı de Blasio’nun zorunlu aşı kararını attıkları sloganlar ve taşıdıkları pankartlarla protesto etti. Büyük bir çoğunluğu maske takmayan, Amerikan bayrağı taşıyan protestocular, "Savaşacağız, kazanacağız, karara uymayacağız" sloganları atarak yürüdü. Brooklyn Köprüsü’nü bir süre trafiğe kapatan protestocular, daha sonra New York Belediye Binası önünde toplanıp görev süresini önümüzdeki ay tamamlayacak olan New York Belediye Başkanı de Blasio aleyhine çeşitli sloganlar attı. Binlerce belediye çalışanının katıldığı protestolarda herhangi bir tutuklama olmadığı bildirildi.

Yoğun protesto gösterilerinin yaşandığı New York kentinde düzenlene iklim değişikliğiyle ilgili diğer protestolardaysa yolları trafiğe kapatan çok sayıda protestocunun tutuklandığı açıklandı.