New York’ta Zorunlu Aşı Tartışması

NEW YORK- New York Belediyesi’nin çalışanlarına zorunlu aşı olmaları için verdiği süre bugün doluyor. Belediye çalışanları ve zorunlu aşı karşıtları kentin farklı bölgelerinde protesto gösterileri düzenliyor. New York Belediyesi yetkilileriyse zorunlu aşı kararlarında geri adım atmayacaklarını belirtiyor.

New York Belediyesi’nin yaklaşık 370 bin çalışanına yönelik almış olduğu zorunlu aşı kararına uymadığı belirlenen 4 bin belediye çalışanın iş atılacağı kaydedildi.

New York Belediyesi çalışanları, zorunlu aşı için belirlenen son günde Brooklyn Federal Mahkemesi'ne başvurarak mahkemeden işten atılmalarıyla ilgili, “yürütmeyi durdurma kararı” almasını istedi.

Belediye çalışanları, zorunlu aşı genelgesinin temel dini ve anayasal hakları ihlal ettiğini, alınan bu kararın kendi dini kurallarını taciz etmek olduğunu öne sürdü.

Zorunlu aşı kuralına uymayan belediye çalışanları adına mahkemeye işten atılmaların durdurulmasıyla ilgili başvuruyu bir polis memuru ve bir itfaiyecinin yaptığı bildirildi.

New York Belediyesi çalışanları, sendika ve mesleki birlik kuruluşları zorunlu aşı uygulamasıyla ilgili karar alındığı andan itibaren “yürütmeyi durdurma kararı” için farklı mahkemelere başvurmuş; ancak istedikleri sonucu alamamışlardı.

Belediye Başkanı Adams: “Ya aşı olun ya da gidin”

New York Belediye Başkanı Eric Adams 4 bin belediye çalışanının işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu, zorunlu aşı için son günle ilgili uzatmaya gitmeyeceklerini söyledi.

Belediye çalışanlarına bu konuda taviz vermeyeceğini belirten Adams, “Ya aşı olun ya da kaybolup gidin” dedi. Başkan Adams, "Onları kovmuyoruz. İnsanlar istifa ediyor. Sorumluluk belli. Bu işte çalışacaksanız ya da belediyede işe alınırsanız aşı olmanız gerekir. Kurallara uymuyorsanız, bu kararı siz veriyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Adams, hiçbir çalışanı işten atmak istemediğini ancak her çalışanın alınmış olan kararlar ve belirlenen kurallara uymak zorunda olduğunu kaydetti.

New York Belediyesi’nden atılacak olan dört bin çalışanın çoğunluğunu polis, itfaiyeci ve ceza infaz memurlarının oluşturduğu belirtildi.

Okullarda zorunlu maske tartışması

New York’taki bir diğer tartışma da okullarda maske kullanma zorunluğuyla ilgili. Daha önce okullarda maske zorunluluğunun sona ereceği yönündeki açıklamaların ardından, dünden itibaren New York’taki kapalı mekanlarda zorunlu maske kullanılmasına son verilmesine rağmen bu kuralın okulları kapsamaması tartışmaya yol açtı.

New York Valisi Kathy Hochul, "Rakamlar çok daha iyi gidiyor ve okullardaki zorunlu maske kullanımını sonlandırmak için daha zaman var. Öğrencilerin sağlıklarını koruyacak yetişkinlere ihtiyacı var, bu tamamen çocuklarımızı korumakla ilgili” dedi.

New York’taki bazı özel okulların önümüzdeki hafta okulda maske kullanıp kullanmamayı öğrencilerin kişisel tercihlerine bırakacakları açıklandı.