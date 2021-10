New York’ta Zorunlu Aşı Uygulaması

Dünyada Corona virüsü salgına karşı verilen mücadelede en büyük engeli aşı karşıtları oluşturuyor. Farklı ülke ve kentlerde aşılanma oranlarını arttırmak isteyen yetkililer aşılanmayan kişileri bazen ikna etme yöntemini seçerken bazen de zorunlu uygulamalar ve aşılanmayan kişilerin aşılanması için çeşitli teşvikler uygulamak zorunda kalıyor. Salgında en fazla can kaybının yaşandığı kentlerden biri olan New York’ta bazı yeni tedbirler alındı. New York Belediyesi çalışanlarına zorunlu aşı uygulama kararı aldığını açıkladı.

Bünyesinde 330 bini aşkın çalışanı bulunan belediye tüm çalışanlarına yaptığı duyuruda 29 Ekim tarihine kadar en az ilk doz Corona virüsü aşısı yaptırmayan çalışanlarını ücretsiz izne ayırarak maaş ödemeyeceğini açıkladı. New York Belediyesi, şimdiye kadar hiç aşı olmamış her çalışana ilk doz aşı yaptırdıklarını belgelemeleri halinde 500 dolar ikramiye ödeyeceklerini de kaydetti. Şimdiye kadar 160 binden fazla belediye çalışanının aşı olmadığının tespit edildiği belirtildi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio zorunlu aşı uygulamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “New Yorklular'a hizmet etmekten daha büyük bir ayrıcalık yoktur. Bu ayrıcalık, kendinizi ve toplumumuzu güvende tutma sorumluluğunu beraberinde getirir. New York Belediyesi'nin çalışanları salgınla mücadelede hep en ön saflarda yer aldı. Salgına karşı büyük mücadele verdi. Şimdi New York Belediyesi çalışanları kent halkına bu salgından kurtulmanın tek yolu olan aşı olmanın önemini bir kez daha gösterip ilham kaynağı olmalı” diye konuştu.