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New York’ta Zorunlu Maske Kararı Tartışma Yarattı

14.12.2021 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Hochul’un getirdiği düzenlemeyle gerekli aşılarını tamamlayan ve bunu belgeleyebilen kişilerin restoran, kafeterya, bar, jimnastik salonu, spor sahaları ve konser salonları gibi kapalı mekanlarda maske kullanması 15 Ocak 2022 tarihine kadar zorunlu kılındı

New York Valisi Kathy Hochul’un imzaladığı yeni kararnameyle dünden itibaren uygulamaya giren kapalı mekanlarda zorunlu maske kullanılması kararı tartışma yarattı. Vali Hochul’un getirdiği düzenlemeyle gerekli aşılarını tamamlayan ve bunu belgeleyebilen kişilerin restoran, kafeterya, bar, jimnastik salonu, spor sahaları ve konser salonları gibi kapalı mekanlarda maske kullanması 15 Ocak 2022 tarihine kadar zorunlu kılındı. New York Valiliği 15 Ocak’ta yeniden bir değerlendirme yapılarak mevcut duruma göre zorunlu maske kullanımını yeniden uzatmak ya da sonlandırmak için bir karara varacaklarını açıkladı.

Yeni uygulama çerçevesinde, işletmeler giriş için müşterilerinden tüm aşılarının yaptırdıklarının kanıtı isteyebilecek veya iki yaş ve üstü tüm müşterilerin maske takmasını isteyebilecek. Kararı ihlal edenler, maksimum bin dolar para cezası dahil olmak üzere hukuki ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecek. New York eyaletindeki bazı kent, kasaba ve bölge belediyeleri valiliğin almış olduğu zorunlu maske kullanma kararına uymayacaklarını açıkladı.

“Şükran Günü sonrasında vaka sayıları arttı”

Vali Kochul, gelen tepkiler sonrasında bugün düzenlediği basın toplantısında eyaletin kaplı mekanlarda zorunlu maske yönetmeliğinin dünden itibaren yürürlüğe girdiğini yeniden hatırlattı. New York'ta tatil sezonunda artan Corona virüsü vakaları, Omicron varyantı vakalarındaki artış ve salgın hastalık yüzünden hastaneye yatan kişi sayısının yükselmesi nedeniyle böyle bir karar almak zorunda kaldıklarını belirtti.

Vali Hochul, “Şükran Günü’nden itibaren eyalette en az iki doz aşı olanların sayısının yüzde iki oranında arttığını, üçüncü doz aşı olmak isteyen kişiler için de aşı merkezlerinin sayısının arttırıldığını kaydetti. Vali Hochul, eyalet genelinde zorunlu maske kararına genelde uyulduğunu ancak çok az sayıda belediyenin zorunlu maske kararını uygulamayacaklarını açıkladığını kaydetti. New York’ta çeşitli iş örgütleri zorunlu maske kararının ofislere dönüşleri engelleyeceğini ve kentin ekonomisini olumsuz yönde etkileyeceğini öne sürdü.

Özel sektör çalışanlarına zorunlu aşı uygulaması tartışmaları sürüyor

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio’nun tüm özel sektör çalışanlarına getirdiği zorunlu aşı kararıyla ilgili hararetli tartışmalar da devam ediyor. York Belediye Başkanı de Blasio’nun New York’taki irili ufaklı yaklaşık 184 bin kuruluşu kapsayan milyonlarca çalışanı etkileyecek zorunlu aşı uygulaması için işyerlerine 27 Aralık'a kadar süre tanımıştı. Çeşitli iş örgütleri karara tepki göstermiş ve mahkemeye başvurmuştu. ABD Anayasa Mahkemesi, acil gündemine aldığı sağlık çalışanlarının “yürütmeyi durdurma” talebini karara bağladı. ABD’nin en üst mahkemesi, sağlık çalışanlarının “yürütmeyi durdurma” talebini reddettiklerini açıkladı.

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