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New York'taki Fransa Başkonsolosluğu önünde "sarı yelekliler" protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 02:51 | Son Güncelleme

"Sarı yelek" giyen bir grup gösterici, Fransa'nın New York Başkonsolosluğu önünde toplanarak Paris'teki protestolara destek verdi

New York'taki Fransa Başkonsolosluğu önünde toplanan ''sarı yelekliler'' Paris’teki protestolara destek gösterisi düzenledi.

''Sarı yelek" giyen bir grup gösterici, Fransa'nın New York Başkonsolosluğu önünde toplandı.

Ellerinde Fransızca ve ve İngilizce 'Bütün işçiler arasında dayanışma'' yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Paris’te 5 haftadır süren protestolara destek verdi.

- Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "sarı yelekliler"in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

"Sarı yelekliler"in protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış ancak eylemciler bunu yeterli bulmayarak gösterileri sürdüreceklerini duyurmuştu.

Gösterilerde şu ana kadar 3 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 99 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.

Gelişmeler üzerine Macron, şirketlere ek maliyet yükü getirmeden asgari ücrete 2019 itibarıyla aylık 100 avro zam yapılacağını açıkladı. Yapabilen işverenlerden, çalışanlarına yıl sonunda prim ödemesini isteyen Macron, 2 bin avronun altındaki emeklilik maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını duyurdu ancak "Sarı yelekliler" ve Fransızların yarısından fazlası, Macron'un bu açıklamalarını yetersiz buldu.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa New York Sarı yelekliler

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