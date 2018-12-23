New York'taki Fransa Başkonsolosluğu önünde toplanan ''sarı yelekliler'' Paris’teki protestolara destek gösterisi düzenledi.

''Sarı yelek" giyen bir grup gösterici, Fransa'nın New York Başkonsolosluğu önünde toplandı.

Ellerinde Fransızca ve ve İngilizce 'Bütün işçiler arasında dayanışma'' yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Paris’te 5 haftadır süren protestolara destek verdi.

- Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "sarı yelekliler"in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

"Sarı yelekliler"in protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış ancak eylemciler bunu yeterli bulmayarak gösterileri sürdüreceklerini duyurmuştu.