HABER

New York'taki JFK Havalimanı'nda karantinaya alınan uçak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 20:13 | Son Güncelleme

Uçaktaki 19 yolcunun hasta olduğu belirlendi

NEW YORK (AA) - ABD'nin New York eyaletindeki John F. Kennedy (JFK) Havalimanı'na sabah saatlerinde iniş yapan ve bazı yolcularının rahatsızlandığını bildirmesinin ardından karantinaya alınan uçaktaki 19 kişinin hasta olduğu belirlendi.

New York Belediye Başkanı Sözcüsü Eric Philips, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uçaktaki 521 yolcunun tamamının muayene edildiğini belirtti.

Philips, "19 yolcunun hasta olduğu ortaya çıktı. 10 kişi hastaneye kaldırılırken 9 kişi, tedavi altına alınmayı reddetti. Sağlık yetkilileri, halihazırda hastalığın ne olduğunu bulmaya çalışıyor. Belirtiler, gribe benziyor." ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinde JFK Havalimanına inen uçağın pilotu, 2 erkek yolcunun ateşinin çok yüksek olduğunu ve 100 kadar yolcunun da durmadan öksürdüğünü bildirmişti.

Terminale yanaştırılmayan uçak, 521 yolcusuyla havalimanında karantina altına alınmıştı.

PARTNERGüzel oyuncu evlendiGüzel oyuncu evlendi
Mardin'de dev terör operasyonu: 15 kişi gözaltına alındıMardin'de dev terör operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı
Edremit'te 'Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi'Edremit'te 'Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD havalimanı John F. Kennedy

En Çok Okunan Haberler

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Parkta ilişkiye girdiler!

Parkta ilişkiye girdiler!

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
EGM 3000 lisans mezunu komiser yardımcısı alınacağını duyurdu! İşte başvuru şartları

EGM 3000 lisans mezunu komiser yardımcısı alınacağını duyurdu! İşte başvuru şartları

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan ortak açıklama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan ortak açıklama

Kırmızı Bülten'le aranan terörist Mehmet Y. Bulgaristan'da yakalandı

Kırmızı Bülten'le aranan terörist Mehmet Y. Bulgaristan'da yakalandı

İnterpol tarafından aranıyordu! Bursa'da yakalandı

İnterpol tarafından aranıyordu! Bursa'da yakalandı

Mardin'de dev terör operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı

Mardin'de dev terör operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.