New York'taki JFK Havalimanı'nda karantinaya alınan uçak

NEW YORK (AA) - ABD'nin New York eyaletindeki John F. Kennedy (JFK) Havalimanı'na sabah saatlerinde iniş yapan ve bazı yolcularının rahatsızlandığını bildirmesinin ardından karantinaya alınan uçaktaki 19 kişinin hasta olduğu belirlendi.

New York Belediye Başkanı Sözcüsü Eric Philips, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uçaktaki 521 yolcunun tamamının muayene edildiğini belirtti.

Philips, "19 yolcunun hasta olduğu ortaya çıktı. 10 kişi hastaneye kaldırılırken 9 kişi, tedavi altına alınmayı reddetti. Sağlık yetkilileri, halihazırda hastalığın ne olduğunu bulmaya çalışıyor. Belirtiler, gribe benziyor." ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinde JFK Havalimanına inen uçağın pilotu, 2 erkek yolcunun ateşinin çok yüksek olduğunu ve 100 kadar yolcunun da durmadan öksürdüğünü bildirmişti.

Terminale yanaştırılmayan uçak, 521 yolcusuyla havalimanında karantina altına alınmıştı.

