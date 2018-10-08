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New York’taki Kaza Sonrasında Emniyet Kemeri Tartışması 

08.10.2018 22:57 | Son Güncelleme

Cumartesi günü 20 kişinin ölümüne neden olan kazanın ardından kemer takma zorunluluğu olmayan limuzinlerle ilgili düzenlemeler tartışma konusu oldu

New York’taki Kaza Sonrasında Emniyet Kemeri Tartışması 

New York’ta bir limuzinin “dur” işaretinin bulunduğu dört yol ağzını hızla geçmesi sonucu meydana gelen ve 20 kişinin ölümüne neden olan kazanın ardından yetkililer limuzinlerle ilgili düzenlemeleri mercek altına aldı. Bu araçlarda, kemer takma zorunluluğu bulunmuyor.

Kaza Cumartesi günü meydana geldi. Yolculardan birinin sürpriz doğum günü partisine giden 17 kişilik arkadaş grubu arasında iki yeni evli çift, bir aileden dört kız kardeş ve bir başka aileden iki erkek kardeş de vardı. Kazada limuzin şoförüyle birlikte 17 yolcu ve aracın çarptığı iki yaya hayatını kaybetti. Kaza ABD ulaştırma tarihinde son on yılda meydana gelen en büyük kaza olarak kayıtlara geçti.

Polis bir bara doğru yola çıkan limuzinin Albany’nin 65 kilometre batısındaki Schoharie’de dört yol ağzındaki dur işaretini hızla geçtiğini ve kazanın bu şekilde olduğunu aktardı.

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu Başkanı Robert Sumwalt, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada ‘‘Bunun bir uyarı çağrısı olması gerekiyor. 20 hayat trajik şekilde sona erdi. Bundan ders almamız lazım’’ diye konuştu.

Kazayla ilgili yürütülen soruşturmada yolcuların kemer takma zorunluluğu olmayan limuzinler için mevcut düzenlemelerin uygun olup-olmadığını inceleniyor.

Sumwalt, konuyla ilgili olarak “Kemer takmak hayat kurtarır. Bu kazada bir fark yaratıp-yaratmayacak olması önemli değil. Ancak kemer takmanın hayat kurtardığı gerçeği görülmeli’’ dedi.

Sumwalt, yolun tasarımının kazada etkisi olup-olmadığının da araştırıldığını kaydetti.

Sumwalt polisin kazanın nedenini olay yerinde belirleyemediğini kaydetti ve bu bilginin daha sonra paylaşılacağını söyledi.

Kaza, ABD’de 2009’da New York Buffalo’da yaşanan uçak kazasından bu yana en çok ölüm olan ulaştırma kazası. Buffalo’daki kazada 49 kişi hayatını kaybetmişti.

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