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New York’taki Kazada Şoför Ehliyetsiz Araç Ruhsatsız Çıktı 

08.10.2018 22:51 | Son Güncelleme

New York Valisi Andrew Cuomo, gazetecilere kazayla ilgili yaptığı açıklamada, yaşamını yitiren şoförün bu tip araçları kullanmak için verilen özel ehliyete sahip olmadığını söyledi. Vali, aracın muayeneden de geçemediği kaydetti

New York’taki Kazada Şoför Ehliyetsiz Araç Ruhsatsız Çıktı 

Cumartesi günü New York eyaletinin kuzey bölgesinde Schoharie kasabası yakınlarında meydana gelen 20 kişinin yaşamını yitirdiği limuzin kazasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde kazaya bir sürücü hatasının mı, araçta meydana gelen bir arızanın mı ya da başka bir faktörün mü neden olduğu araştırılıyor.

Kazayla ilgili soruşturma devam ederken limuzini kullanan şoförün ehliyetsiz, aracın da ruhsatsız olduğu açıklandı.

​New York Valisi Andrew Cuomo, gazetecilere kazayla ilgili yaptığı açıklamada, yaşamını yitiren şoförün bu tip araçları kullanmak için verilen özel ehliyete sahip olmadığını söyledi.

Vali Cuomo, 20 kişinin ölümüne neden olan limuzinin geçtiğimiz ay New York Eyaleti Motorlu Taşıtlar Dairesi’nde trafik muayenesinin yapıldığını ve denetimden geçemeyen aracın trafiğe çıkmaması gerektiğini kaydetti.

Yetkililer kazaya neden olan limuzinin ‘Prestige Limousin’ şirketine ait olduğunu bu şirkete bağlı diğer dört aracın da trafik denetiminden geçemediğini kaydettiler.

Araçlara güvenlik standardı getirecek ekip kurulsun

Limuzinlere dönüştürülen araçlarda genellikle yan darbe hava yastıkları gibi güçlendirilmiş korumalara ve kolay ulaşılabilecek acil çıkışlar gibi güvenlik önlemlerine sahip olmadığı belirtildi.

New York Valisi Cuomo'ya limuzin tipi araçların güvenlik eksiklerinin saptanacağı, yeni önlemler ve standartlar getirilmesi konusunda çalışacak bir ekip kurması önerildi.

“Tüm New Yorklular’la yas tutuyorum”

New York kentinin yaklaşık 430 kilometre uzağında meydana gelen talihsiz kaza büyük üzüntü yarattı.

New York Valisi Andrew Coumo, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “ Schoharie'de meydana gelen korkunç kazada hayatını kaybeden 20 kişi için yüreğim yanıyor. Bütün New Yorklular’la birlikte ben de yas tutuyorum. Bütün eyalet kurumlarını kazayla ilgili soruşturmaya destek olamaya ve kaynak yaratmaya davet ediyorum” dedi.

Kazanın meydana geldiği yeri ziyaret eden çok sayıda kişi yaşamını yitirenleri bıraktıkları çiçek ve mumlarla andı.

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