New York’taki Kazada Şoför Ehliyetsiz Araç Ruhsatsız Çıktı 

Cumartesi günü New York eyaletinin kuzey bölgesinde Schoharie kasabası yakınlarında meydana gelen 20 kişinin yaşamını yitirdiği limuzin kazasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde kazaya bir sürücü hatasının mı, araçta meydana gelen bir arızanın mı ya da başka bir faktörün mü neden olduğu araştırılıyor.

Kazayla ilgili soruşturma devam ederken limuzini kullanan şoförün ehliyetsiz, aracın da ruhsatsız olduğu açıklandı.

​New York Valisi Andrew Cuomo, gazetecilere kazayla ilgili yaptığı açıklamada, yaşamını yitiren şoförün bu tip araçları kullanmak için verilen özel ehliyete sahip olmadığını söyledi.

Vali Cuomo, 20 kişinin ölümüne neden olan limuzinin geçtiğimiz ay New York Eyaleti Motorlu Taşıtlar Dairesi’nde trafik muayenesinin yapıldığını ve denetimden geçemeyen aracın trafiğe çıkmaması gerektiğini kaydetti.

Yetkililer kazaya neden olan limuzinin ‘Prestige Limousin’ şirketine ait olduğunu bu şirkete bağlı diğer dört aracın da trafik denetiminden geçemediğini kaydettiler.