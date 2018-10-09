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New York'taki Kazaya Karışan Limuzin Şirketinin Avukatından Açıklama

09.10.2018 21:40 | Son Güncelleme

Cumartesi günü New York eyaletinin kuzeyindeki Schoharie kasabası yakınlarında meydana gelen, 20 kişinin yaşamını yitirdiği limuzin kazasının ardından limuzin şirketinin avukatlarından Lee Kindlon CBS News’a yaptığı açıklamada kazanın güvenlik ihlallerinden kaynaklandığını düşünmediğini söyledi

New York'taki Kazaya Karışan Limuzin Şirketinin Avukatından Açıklama

Cumartesi günü New York eyaletinin kuzeyindeki Schoharie kasabası yakınlarında meydana gelen, 20 kişinin yaşamını yitirdiği limuzin kazasının ardından limuzin şirketinin avukatlarından Lee Kindlon CBS News’a yaptığı açıklamada kazanın güvenlik ihlallerinden kaynaklandığını düşünmediğini söyledi.

Kindlon, Times Union of Albany gazetesine yaptığı açıklamadaysa şoförün kullanılan otoyolu tanımıyor olabileceğini ve yokuşu inince durabileceği konusunda hatalı yargıya varmış olabileceğini söyledi.

Limuzin şirketinin sahibinin yurt dışında olduğu belirtildi ancak oğlu Numan Hüseyin Pazartesi günü soruşturmayı yürüten polis yetkilileriyle bir araya geldi.

ABD Ulaştırma Bakanlığı’nın kayıtlarına göre Prestige Limousine şirketine ait üç araç geçen ay kontrol edilmiş ve güvenlik ihlalleri tespit edilip kayıtlara geçirilmişti.

Kindlon ise bazılarının küçük olduğunu söylediği bu ihlallerin kontrol edildiğini ve düzeltildiğini kaydetti.

New York Valisi Andrew Cuomo, Pazartesi günü yaptığı açıklamada limuzin şirketinden soruşturma tamamlanana kadar operasyonlarını durdurmasının istendiğini belirtmişti.

Vali ayrıca, kazada hayatını kaybeden 53 yaşındaki şoför Scott Lisinicchia’nın limuzini kullanmak için gerekli lisansa sahip olmadığını söylemişti.

Ancak Lisinicchia’nın ikiz kardeşi Keith, kardeşinin deneyimli ve bilinçli bir şoför olduğunu ve lisanslı olduğunu söyledi.

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu kazayı soruşturuyor ve yolcuların kemer takma zorunluluğu olmadığı limuzinlerin güvenlik düzenlemelerini yeniden ele alıyor.

Öte yandan kazada yaşamını yitirenlerden biri olan Erin McGowan’ın teyzesi CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, yeğeninin kazadan önce bir arkadaşına limuzinin motorunda sorun olduğu şeklinde bir telefon mesajı gönderdiğini söyledi.

Valerie Abeling, yeğeninin yazdığı mesajda arkadaşına şirketin motoru bozuk limuzinin yerine başka limuzin gönderdiğini söylediğini aktardı.

Öte yandan New York eyaletinin Amsterdam kentindeki bir parkta binin üzerinde kişi, kazada hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

Kaza, Albany’nin 65 kilometre batısındaki Schoharie’de limuzinin dört yol ağzındaki dur işaretini hızla geçmesiyle meydana gelmişti.

Yolculardan birinin sürpriz doğum günü partisine giden 17 kişilik arkadaş grubu arasında iki yeni evli çift, bir aileden dört kız kardeş ve bir başka aileden iki erkek kardeş de vardı. Kazada limuzin şoförüyle birlikte 17 yolcu ve aracın çarptığı iki yaya hayatını kaybetmişti. Kaza ABD ulaştırma tarihinde son on yılda meydana gelen en büyük kaza olarak kayıtlara geçti.

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