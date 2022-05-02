New York’taki Küçük Odesa

Rus askerlerinin Ukrayna’yı işgal etmesi, Brooklyn’de bulunan ve Küçük Odesa olarak bilinen bölgedeki halkı etkilemiş durumda. New York’un bu bölgesine 1970’lerden beri Little Odessa, yani Küçük Odesa deniyor.

İlk başlarda bölgede, Ukrayna’nın Odesa kentinden ve diğer eski Sovyet ülkelerinden göç eden, Rusça konuşan nüfus oldukça yoğundu. Şu an bölgede Özbekler ve Tacikler dahil Orta Asya kökenli birçok kişi yaşıyor.

Dışarıdan bakıldığında, Little Odessa’da hayat olağan şekilde devam ediyor. Ancak bölge, yarım yüzyıllık tarihi boyunca ilk kez birlik içinde.

Yaklaşık 13 bin km uzakta Ukrayna’daki savaş, Little Odessa’nın çehresini ve düşünce tarzını değiştirdi. Evlerde, arabalarda ve tezgahlarda hep Ukrayna bayrakları asılı.

Hangi mağazaya girerseniz girin, duvarlarda ve ekranlarda Ukrayna’ya yardım toplayan kuruluşların reklamlarını görüyorsunuz.

Little Odessa’da yaşayanlar acaba Ukrayna’daki savaş hakkında ne düşünüyor?

Brighton’da 30 yıldır ticaretle uğraşan Salih Rozihoji, Rusya’nın da, Ukrayna’nın da savaşı kazanamayacağını söylüyor.

Salih Rozihoji, “Bu savaşta her iki taraf da kaybedecek. Biri ekonomiden dolayı, diğeriyse kafası karışık olduğu için kaybedecek” diyor.

Little Odessa sakinleri, savaşın ilk günlerinde Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesine sert tepki gösterdi.

Rozihoji’ye göre, çok sayıda Rusça konuşan olmasına rağmen, Test of Russia (Rusya Deneyimi) adlı bir mağaza, savaşın başlamasından iki gün sonra ismini değiştirdi.

Brooklyn Brighton Beach’ten işyeri sahibi Vladimir Troynin’e göre, Brighton’un simgelerinden biri haline gelen mağazanın isim değiştirmesi, özgür bir toplumda alınan özgür bir karar.

Troynin, “Bu bir protesto. Rusya saldırdı ve artık mağazalarının adında Rusya sözcüğünü görmek istemiyorlar” şeklinde konuştu.

Ukrayna’daki savaşın etkisini sadece işyeri sahipleri değil müşteriler de hissediyor.

İşyeri sahibi Rozihoji, “Bugün bir müşterim geldi. Siyah bir kadındı. Amerika’ya geleli 35 yıl olmuş. Bana savaşa karşı olduğunu söyledi ve gözleri yaşlı bir halde bebekli bir annenin ölümünü anlattı. Burada tartışmanın boyutu çok büyük. Ukraynalı ya da başka ulustan olsun, her normal insanın ruh hali bozuk” diyor.

Abubakr Hayitov, Brighton’da bir gazete bayisinde çalışıyor. Her gün birçok kişiyle iletişim halinde.

Hayitov, “Her durumda savaş insanları olumsuz etkileyecek” şeklinde konuşan Hayitov, Ukrayna ve Rusya’da akrabaları bulunanların çok üzgün olduklarını, tahribat ve yanlış anlamalar olacağını, özellikle yaşlıların ıstırap çektiklerini söyleyerek, “Bir an önce Ukrayna’ya barışın gelmesini istiyorlar” diyor.

Tacikistan’daki iç savaşın sonuçlarına tanık olduğunu söyleyen Hayitov, “O zaman dikkatimi çekmişti. Eğer tahribata, insanların baskı altında tutulmasına, annelerin ve çocukların, yaralıların çığlıklarına tanık olmuşsanız, daha fazla sıkıntı çekersiniz. Çok şükür, Tacikistan’a barış geri geldi. Umuyoruz ki artık iki ülke arasında da barış ve refah sağlanır. Umarız sonunda kazanan barış olur” ifadelerini kullanıyor.

Brighton’da, savaşı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i destekleyenler de var. Bunlardan biri de Vladislav Volkov.

Vladislav Volkov, "Savaş bitmemeli. Rusya başladığı işi tamamlamalı. Her durumda, Batı Ukrayna hariç tutulmamalı. Ukrayna'nın yeniden birleşmesi gerekiyor. Özellikle Stalin ve Bolşevikler tarafından bağışlanan doğu bölgeleri Rusya ile birleştirilmeli. Ukrayna’nın Karadeniz'e çıkışı kapatılmalı. Ukrayna'nın yapısı değiştirilmeli," tezini savunuyor.

Bugünlerde Ukrayna'yı ve Ukraynalılar’ı teşvik edenlerin sayısı hala daha fazla.

Feruza Rozihoji ’’Olanlardan sadece Ukraynalılar ve Ruslar kaygı duymuyor. Yeni doğan masum bebekler, hamileler ve yaşlılar ölüyor. Hava soğuk ve onlar için bu durum hiç kolay değil" diyor.

Feruza, bir aydır geceleri uyumadan farklı ölçülerde Ukrayna bayrağı dikmekle meşgul ve yoğun talep nedeniyle hemen dikip, satmak zorunda kaldığını belirtiyor.

Her bayrak taşıyıcısının acısını ve ıstırabını dinleyen satıcı, daha haberleri görmeden Ukrayna'da olup bitenlerin farkında.

Bayrak alanlardan Vladimir "Başlangıçta stres içindeydik ve korkuyorduk. Şimdi sadece düşmanlık hissediyoruz. Bazıları savaşa gitti, diğerleri evde kalıp orduya ve halka yardım ediyor. Bütün Ukrayna birleşiyor ve oradakilere yardım ediyor. Biz de bu gece memleketimize dönüyoruz. Önce Varşova'ya, sonra otobüs veya trenle Kiev'e gideceğiz. Savaşa gidiyoruz. Savaşmaya gidiyoruz. Halkımızı korumak istiyoruz, Ukrayna'mızı korumak istiyoruz” dedi.

Bir başka müşteri de, "Kendime, çocuklarıma ve torunlarıma Ukrayna bayraklı kurdeleler alıyorum. Çocuklarım işe gittiğinde torunlarım da okula gidiyor. Çevremizdekilerin Ukrayna’nın güzel, iyi niyetli, kimseye karşı savaşmamış bir ülke olduğunu bilmelerini istiyoruz. Ben Kievliyim. Beş yıldır Amerika'da yaşıyorum. Kalbim ülkem için çarpıyor” şeklinde konuştu.

Brighton'da Ukraynalılar’a ait birçok işyeri var. Bunlardan biri Stefania'nin kadın giyim mağazası.

Stefania, "Savaş sabahı işe geldik ama çalışamadık. Eve gittik. Ertesi gün bir şeyler yapmak, olup bitenlere karşı tavrımızı ifade etmek için vitrinimizi bu şekilde düzenledik” diyor.

Bugünlerde, Stefania, bir yandan işini yaparken bir yandan da Ukrayna'ya yardım için para topluyor.

Stefania, "Ukrayna’ya cerrahi yara bantları göndermeye hazırlanıyoruz. Kiev'den hastanelerde bu tür dikiş iplikleri sıkıntısı olduğuna dair haberler var” diyor.

Little Odessa'da Ukraynalılar ve Ruslar arasındaki ilişki ne kadar değişti?

Rus kitapçı Vladimir Troynin “Dışarıda durum nasıl bilmiyorum. Bu mağaza benim dünyam. Mağaza içi dünyamızda ilişkiler değişmedi” ifadelerini kullanıyor.

Troynin Ukrayna'daki savaşın Brighton'daki tüm halkın dikkatini çektiğini söylüyor.

Troynin, “Brighton nasıl daha farklıydı? Eski Sovyet Cumhuriyetleri dağılmış olsa da herkes burada tek bir aileydi. Bugün nereye bakarsanız bakın, korumacı duygular dalgalanıyor. İster Ukraynalı, ister Rus olsun, herkes Putin'e karşı birleşti. Ruslar’a karşı değil, Putin rejimine karşı” diyor.

Troynin’e göre bunun nedeni Putin'in işlediği suçlar.

Troynin, "Ukraynalıyım. Ancak Ukrayna'da olmadığım zamanlarda bile, Vladimir Putin'in insanlığa karşı işlediği suçlara içtenlikle karşı çıktım" diyor.

