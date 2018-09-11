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New York’taki Metro İstasyonu 17 Yıl Sonra Açıldı

11.09.2018 19:45 | Son Güncelleme

11 Eylül’de Dünya Ticaret Merkezi’ne yapılan terör saldırısında tahrip olan New York metro istasyonu, 17 yıl sonra, geçtiğimiz haftasonu WTC Cortlandt durağı adıyla yeniden açıldı

11 Eylül’de Dünya Ticaret Merkezi’ne yapılan terör saldırısında tahrip olan New York metro istasyonu, 17 yıl sonra, geçtiğimiz haftasonu WTC Cortlandt durağı adıyla yeniden açıldı.

New York kenti, Dünya Ticaret Merkezi’nin altındaki Cortlandt Sokağı metro durağının yeniden inşasına 181 milyon 800 bin dolar harcadı. Dünya Ticaret Merkezi’nin üzerine çöktüğü metro istasyonunun tavanı tamamen yeniden inşa edilirken, istasyondaki rayların büyük bölümü de değiştirildi.

Cumartesi günü açılan WTC Cortlandt peronuna gelen ilk tren alkışlar ve sevinç gösterileriyle karşılandı.

Yenilenen istasyonda, sanatçı Ann Hamilton tarafından yapılan Chorus adlı mermer eser dikkat çekiyor. Eserde, 1776 Bağımsızlık Bildirisi ve Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Bildirisi’nden bölümler yer alıyor.

New York Ulaşım Dairesi’nden Andy Byford, “New York’un bu çok dokunaklı, çok özel yerindeki istasyonu yeniden hizmete sokabilmek için son üç yıl gerçekten çok çalıştık. Sanat eseri muhteşem. 11 Eylül’de ölenlerin anısına yapıldı” dedi.

İstasyonun onarımı geç başladı. Çünkü öncelikle, 2001’deki terör saldırısında hasar gören bölgenin zemin üzerinde kalan bölümü onarıldı.

Proje, Amerika tarihindeki en ölümcül terör saldırısının 17’inci yıldönümünden hemen önce bitti. İki uçağın çarpmasıyla yıkılan ikiz kulelerde 2700 kişi ölürken binlerce kişi de yaralanmıştı. Walter Matuza’nın babası Kuzey Kule’de öldüğünde Walter daha 10 yaşında olduğunu söylüyor.

Matuza,“Burada olmak ve Dünya Ticaret Merkezi levhasının önünde resim çektirmek çok güzel” diyor.

New York Ulaşım Dairesi yetkililerine göre WTC Cortlandt yeni bir metro istasyonundan fazlasını temsil ediyor. Burası, New York halkının Dünya Ticaret Merkezi bölgesini sadece onarma değil daha da güzelleştirme konusundaki kararlılığını temsil ediyor.

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