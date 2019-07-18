‘New York’taki Operasyonlarda Tutuklanan Yok’

New York’ta Amerikan Göçmenlik ve Gümrük Polisi (ICE) tarafından sınır dışı edilmesine karar verilen göçmenlerin tutuklanmasına yönelik bazı operasyonların yapıldığı ancak her hangi bir tutuklamanın gerçekleşmediği belirtildi.

New York Belediyesi yetkilileri kentte son beş günde Göçmenlik ve Gümrük Polisinin kentin muhtelif semtlerinde sekiz ayrı tutuklama girişiminde bulunduğunu ancak şu ana kadar her hangi bir tutuklamanın gerçekleştirilemediğini açıkladı.

Belediye yetkilileri kentte Göçmenlik ve Gümrük Polisi’nin son iki günde dört ayrı yerde yasa dışı göçmenleri tutuklamak için girişimde bulunduğunu kaydetti.

Belediye yetkilileri son iki günde düzenlenen operasyonlarla birlikte kentte son beş günde yasa dışı göçmenlere yönelik düzenlenen operasyon sayısının sekize çıktığını kaydetti.

New York Belediyesi Göçmenlik İşleri Müdürü Bitta Mostofi, Amerikan İç Güvenlik Bakanlığına bağlı memurlarının kentin Bay Ridge semtinde bir evin kapısını çalıp bir süredir o adreste bulunmayan yasa dışı bir göçmeni aradığını söyledi.