‘New York’taki Operasyonlarda Tutuklanan Yok’

New York’ta Amerikan Göçmenlik ve Gümrük Polisi (ICE) tarafından sınır dışı edilmesine karar verilen göçmenlerin tutuklanmasına yönelik bazı operasyonların yapıldığı ancak her hangi bir tutuklamanın gerçekleşmediği belirtildi.
New York Belediyesi yetkilileri kentte son beş günde Göçmenlik ve Gümrük Polisinin kentin muhtelif semtlerinde sekiz ayrı tutuklama girişiminde bulunduğunu ancak şu ana kadar her hangi bir tutuklamanın gerçekleştirilemediğini açıkladı.
Belediye yetkilileri kentte Göçmenlik ve Gümrük Polisi’nin son iki günde dört ayrı yerde yasa dışı göçmenleri tutuklamak için girişimde bulunduğunu kaydetti.
Belediye yetkilileri son iki günde düzenlenen operasyonlarla birlikte kentte son beş günde yasa dışı göçmenlere yönelik düzenlenen operasyon sayısının sekize çıktığını kaydetti.
New York Belediyesi Göçmenlik İşleri Müdürü Bitta Mostofi, Amerikan İç Güvenlik Bakanlığına bağlı memurlarının kentin Bay Ridge semtinde bir evin kapısını çalıp bir süredir o adreste bulunmayan yasa dışı bir göçmeni aradığını söyledi.
Mostofi ayrıca Midwood ve Sunset semtlerinde Amerikan Göçmenlik ve Gümrük Polisinin düzenlediği iki ayrı operasyonun görgü tanıkları ve video kayıtlarıyla teyit edildiğini belirtti.
New York Belediyesi yetkilileri, Salı günü Midwood, Sunset Park ve Far Rockaway semtlerinde üç ayrı eve operasyon düzenlendiğini ancak bu evlerde operasyonu gerçekleştiren ajanların kimseyi bulamadığını kaydetti.
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentte Amerikan İç Güvenlik Bakanlığı ve Göçmenlik Gümrük Polisi tarafından yapılan sekiz operasyonu doğruladı.
Başkan de Blasio, Göçmenlik ve Gümrük Polisinin New York’ta sekiz ayrı yerde yasa dışı göçmenlere yönelik operasyon düzenlediğini ancak sekiz ayrı operasyonda görevlilerin hiç bir kişiyi tutuklayamadıklarını belirtti.
New York’ta yapılan sekiz baskından dördünün Sunset Park'ta, birinin Harlem'de, biri Midwood'da, birinin Far Rockaway'de ve birinin Bay Ridge semtlerinde yapıldığı kaydedildi.
New York Belediyesi kent halkına yaptığı çağrıda göçmenlik polisinin yasa dışı göçmenlere yönelik operasyonlara maruz kalan ya da bu operasyonlara görgü tanığı olanların durumu belediyeye acilen iletmeleri çağrısında bulundu. Kentte göçmenlikle ilgili çeşitli sivil toplum örgütleri de olası tutuklamalara karşı alarma geçti.
Başkan Donald Trump tarafından geçtiğimiz Cuma günü teyit edilen operasyonlarda özellikle Chicago, Los Angeles ve New York gibi büyük kentlerde kaçak yaşayan göçmen ailelerin hedef alındığı belirtilmişti.
Başkan Trump Twitter mesajında göçmenlik polisinin ABD’ye kaçak giriş yapan milyonlarca kişinin tutuklanacağını iddia etse de yönetim yetkilileri bu sayının sadece 2 bin kişi olduğunu belirmişti.
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