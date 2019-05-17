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New York’taki Seks Tarikatı Davası’nda Tanıklar Dinleniyor 

17.05.2019 19:29 | Son Güncelleme

New York’ta seks tarikatı kurduğu iddiasıyla hakim karşısına çıkarılan Keith Raniere’in duruşması devam ediyor. Raniere, kurduğu gizli seks tarikatında kadınları zorla ilişki kurmaya zorlamak, aç bırakmak, kendi isminin baş harflerini vücutlarına damgalamakla suçlanıyo

New York’taki Seks Tarikatı Davası’nda Tanıklar Dinleniyor 

New York’ta seks tarikatı kurduğu iddiasıyla hakim karşısına çıkarılan Keith Raniere’in duruşması devam ediyor. Raniere, kurduğu gizli seks tarikatında kadınları zorla ilişki kurmaya zorlamak, aç bırakmak, kendi isminin baş harflerini vücutlarına damgalamakla suçlanıyor. Cuma günü tarikatın kurucusunun kızının ifade vermesi bekleniyor.

Brooklyn’deki bölge mahkemesinde görülen davada bugüne dek ifade veren tanık kadınlar, kendini yardım örgütü olarak tanıtan Nxivm adlı tarikatın kurucusu ve eski lideri olan Raniere’nin kendisini bir çeşit tanrı olarak tanıttığını anlattı.

Davada Lauren Salzman ve annesi Nancy Salzman, tarikata New York eyaletinden yeni üyeler kattıkları yönündeki suçlamaları kabul etti. Anne kızın tarikattaki rollerini ayrıntılı olarak anlatması bekleniyor.

Federal yargıç tarafından suçlu bulunduğu takdirde Raniere, seks ticareti, çocuk pornosu gibi suçlamalardan ömür boyu hapis cezası alabilir. 58 yaşındaki Keith Raniere’in avukatı mahkemede, kadınların gönüllü olarak Nxivm üyesi olduklarını ve rızaları dışında bir şey yapmaya zorlanmadıklarını savundu.

ABD’de yayınlanan Smallville adlı dizinin oyuncularından Allison Mack ve ünlü bir içki markasının varislerinden Calire Bronfman da duruşma öncesi tarikat üyeliği suçlamasını kabul etti.

Kadınlardan biriyse mahkeme jurisine Raniere’in cinsel taleplerine rızası dışında onay verdiğini anlattı.

Nxivm tarikatında 12 yıl boyunca yer alan Mark Vincente günler süren ifadesi sırasında, tarikatın işleyişini ve Raniere’in kadınları tarikata katmak için kullandığı taktikleri anlattı. Tanık Vincente, tarikat liderinin kendini benzersiz bir anlayışa sahip deha gibi tanıttığını ve kadınların onu bir çeşit tanrı gibi görmelerini sağladığını söyledi.

Raniere’in aşırı kısıtlayıcı bir diyet uygulamaya zorladığı kadınların son derece zayıf düştükleri de belirtildi.

Nxivm adlı seks tarikatı 1998’de de New York eyaletinin kuzeyindeki Albany kentinde “Nexium” adıyla kişisel gelişim merkesi olarak kurulmuştu. Merkezin Kuzey ve Orta Amerika ülkelerinde de merkezleri bulunuyordu. 7 Mayıs’ta başlayan davanın dört hafta daha sürmesi bekleniyor.

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