New York’taki Seks Tarikatı Davası’nda Tanıklar Dinleniyor 

New York’ta seks tarikatı kurduğu iddiasıyla hakim karşısına çıkarılan Keith Raniere’in duruşması devam ediyor. Raniere, kurduğu gizli seks tarikatında kadınları zorla ilişki kurmaya zorlamak, aç bırakmak, kendi isminin baş harflerini vücutlarına damgalamakla suçlanıyor. Cuma günü tarikatın kurucusunun kızının ifade vermesi bekleniyor.

Brooklyn’deki bölge mahkemesinde görülen davada bugüne dek ifade veren tanık kadınlar, kendini yardım örgütü olarak tanıtan Nxivm adlı tarikatın kurucusu ve eski lideri olan Raniere’nin kendisini bir çeşit tanrı olarak tanıttığını anlattı.

Davada Lauren Salzman ve annesi Nancy Salzman, tarikata New York eyaletinden yeni üyeler kattıkları yönündeki suçlamaları kabul etti. Anne kızın tarikattaki rollerini ayrıntılı olarak anlatması bekleniyor.

Federal yargıç tarafından suçlu bulunduğu takdirde Raniere, seks ticareti, çocuk pornosu gibi suçlamalardan ömür boyu hapis cezası alabilir. 58 yaşındaki Keith Raniere’in avukatı mahkemede, kadınların gönüllü olarak Nxivm üyesi olduklarını ve rızaları dışında bir şey yapmaya zorlanmadıklarını savundu.