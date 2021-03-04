New York’taki skandal ilan hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD’nin New York eyaletindeki reklam panolarında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhtarı reklam ilanlarını veren ve organize eden kişiler hakkında soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin New York eyaletinde bir kısım caddelerde bulunan reklam panolarındaki söz konusu ilanlara yer verilerek, “Bu ilanların giderlerinin Türkiye’deki sessizler tarafından karşılandığı ve organize edildiğine dair videoların bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine, yapılan paylaşımlar ihbar kabul edilerek reklam ilanlarını veren ve organize eden kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştır” denildi.

